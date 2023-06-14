О нем 24 Каналу рассказал правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев. Он предположил мог ли Кадыров убрать своего брата.

Смотрите также Ранения Делимханова: подразделения "Ахмата" нашли повод сбежать из передовой

Месть за мать

Адам Делимханов является четырехюродным братом Рамзана Кадырова. В прошлом году умерла мать Делимханова, но Кадыров не смог организовать похороны своей родственницы. Вместо этого он провел концерт некоего российского певца, рассказал Янгулбаев. Из-за этого у двух персонажей возник конфликт и их отношения были более чем натянуты.

Мне удивительно поведение Кадырова, что на этой новости он пытается играть на костях своего товарища и родственника. Это наиболее удивительно и говорит об уровне цинизма. Но убрать Делимханова сейчас у него нет необходимости. И в позиции с Кремлем он был полезен,

– сказал правозащитник.

Абубакар Янгулбаев о ранении Адама Делимханова: смотреть видео

Виновником сделают Пригожина

Интересно, что Кадыров не знает о расположении своих подразделений в Украине, в одном из которых и был Делимханов. Поэтому просил украинскую разведку дать координаты на поиск "дорогого брата" и даже предложил вознаграждение.

"В этой ситуации Кадыров выглядит как балабол. Все, что он говорил до сих пор – фальшь и бутафория", – сказал Янгулбаев.

Пока в России обвиняют в инциденте предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина. Мол, его подразделения могли "слить" координаты Делимханова. Его вполне могут сделать козлом отпущения.

"Все зависит от планов Кремля по Пригожину. Он стал мозолем. Если решат, то сделают виноватым. У Кадырова сил не хватит, но могут сделать так, чтобы дать бонус в его копилку", – предположил правозащитник.

Ранение Делимханова: что известно