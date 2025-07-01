ВАКС рассматривает отстранение Чернышова от должности: вице-премьер прибыл в суд

Вице-премьер Чернышов пришел в ВАКС, где рассматривают его отстранение по подозрению в злоупотреблении. Залог в 120 миллионов гривен он до сих пор не внес.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Вице-премьер-министра Алексея Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении крупной неправомерной выгоды.

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ВАКС рассматривает ходатайство об отстранении Чернышова

По версии следствия, он помог передать земельный участок в Киеве застройщику по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и своих близких.

Суд еще 27 июня назначил Чернышеву залог в 120 миллионов гривен, однако по информации адвокатов, деньги пока не внесены. Сегодня в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривают ходатайство о его отстранении от должности вице-премьера.

Вице-премьер Чернышов в ВАКС: смотреть трансляцию

Сам Чернышов уже прибыл в суд. Заседание началось, адвокаты передали ходатайство детективу НАБУ, после чего суд объявил 10-минутный перерыв.

ВАКС рассматривает ходатайство об отстранении Чернышова с должности вице-премьера. По состоянию на сейчас финальное решение не принято.

Стоит отметить, что подозрение министру национального единства объявили 23 июня – на следующий день после возвращения из длительной зарубежной поездки, что пришлась на период расследования против двух связанных с ним бывших чиновников.