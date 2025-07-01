Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні великої неправомірної вигоди.

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ВАКС розглядає клопотання про відсторонення Чернишова

За версією слідства, він допоміг передати земельну ділянку у Києві забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та своїх близьких.

Суд ще 27 червня призначив Чернишову заставу в 120 мільйонів гривень, проте за інформацією адвокатів, гроші наразі не внесені. Сьогодні у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядають клопотання про його відсторонення від посади віцепрем’єра.

Віцепрем’єр Чернишов у ВАКС: дивитися трансляцію

Сам Чернишов уже прибув до суду. Засідання почалося, адвокати передали клопотання детективу НАБУ, після чого суд оголосив 10-хвилинну перерву.

ВАКС розглядає клопотання про відсторонення Чернишова з посади віцепрем’єра. Станом на зараз фінальне рішення не ухвалено.

Варто зазначити, що підозру міністру національної єдності оголосили 23 червня – наступного дня після повернення з тривалої закордонної поїздки, що припала на період розслідування проти двох пов’язаних із ним колишніх посадовців.