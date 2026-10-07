Дело народной депутатки Скороход о взятке в размере 250 тысяч долларов за санкции СНБО передано в суд

Правоохранительные органы завершили расследование схемы торговли решениями Совета национальной безопасности и обороны. Группа дельцов во главе с народным депутатом пыталась продать введение санкций в отношении частной компании за четверть миллиона долларов.

Как сообщает НАБУ, обвинительный акт в отношении действующей депутатки и ее сообщников уже направлен в суд. По данным следствия, организатором махинации выступила народная депутатка Украины, которой, согласно материалам дела, является Ганна Скороход. Она стала своеобразным гарантом выполнения незаконной договоренности.

Как работала схема?

Участники группировки предложили представителю одной из компаний организовать санкции СНБО против конкурентов. Свои услуги они оценили в 250 тысяч долларов, которые якобы должны были передать должностным лицам СНБО в качестве взятки. Чтобы скрыть преступление, передачу денег решили замаскировать под обычный заём.

Заказчик передал злоумышленникам первую часть суммы в размере 125 тысяч долларов. Однако обещанных санкций он так и не дождался. Как выяснили следователи, деньги остались у членов группы, поскольку они просто не смогли найти в СНБО человека, который бы согласился выполнить этот заказ.

Соглашение со следствием

О подозрении фигурантам дела объявили еще в декабре 2025 года, а само расследование завершили летом 2026-го. В НАБУ отметили, что один из членов преступной группы решил пойти на сделку со следствием.

Во исполнение ее условий он дал обличительные показания в отношении остальных соучастников,

– подчеркнули в ведомстве.

Благодаря этому Высший антикоррупционный суд назначил мужчине пять лет условного срока. Кроме того, он перечислил 700 тысяч гривен на нужды ВСУ через платформу United24.

Напомним, ранее мы писали о другой громкой мошеннической схеме, связанной с антикоррупционными органами. В Киеве задержали самозванца, выдававшего себя за сотрудника НАБУ, который выманил у предпринимателя 280 тысяч долларов за якобы решение проблем с налоговой и закрытие вымышленных уголовных дел.