Виталий Кличко подчеркнул, что данное решение будут обжаловать в европейских судах.

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Это вопрос будущего нашего государства. Отстранение от должности руководителя 300-тысячного города – это первый случай в истории Украины. И он очень плох и очень опасен. Местное самоуправление является базисом демократии. А сегодняшние решения – это вызов демократии в Украине, – заявил Виталий Кличко.

"У нас есть все основания говорить о том, что телефонное право работает и это связано исключительно с политической борьбой, в которой община города Чернигова стала заложником. Мы будем обжаловать это решение в европейских судах. Это не европейские методы. У нас есть внешний враг, и крайне не хотелось бы, чтобы сейчас были внутренние политические игрища и борьба. Нам нужно объединяться. Но мы видим, что у голов некоторых людей на высоких должностях – политика", – добавил он.

Виталий Кличко напомнил, что за время полномасштабной войны 35 мэров были похищены. И для руководителя общества крайне важно спасти семью, чтобы не было слабого места. Что собственно и сделал Владислав Атрошенко.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сегодняшнее решение Львовского апелляционного суда – это удар по украинской демократии.

"Я был уверен, что сегодня будет оправдательный приговор и дело просто уйдет в прошлое. Я думаю, что каждый из мэров должен заботиться о своих гражданах, как это делал мэр Чернигова, когда город атаковали россияне. Это был пример, которым мы все восхищались". И (у Владислава Атрошенко, – 24 Канал) есть государственная награда. Поэтому я не понимаю сегодняшнее решение суда. Я думаю, что это удар, очень серьезный удар. Мне просто болит внутри такого решения", – заявил Андрей Садовый.

Реакция самого Атрошенко на отстранение

В свою очередь Владислав Атрошенко поблагодарил за поддержку и заявил, что будет бороться за то, чтобы Украина стала действительно демократической страной.

Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал. Я хочу, чтобы, в конце концов, страна не только декларировала, что она воюет за демократические ценности, а чтобы она действительно стала демократической. Это решение обязательно и однозначно ляжет в казну тех вещей, которые когда-нибудь приведут к тому, что будет последняя капля. Но за это еще нужно повоевать, за демократическую страну. Это еще у нас впереди,

– заявил Владислав Атрошенко.

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