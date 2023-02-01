Віталій Кличко наголосив, що це рішення будуть оскаржувати у європейських судах.

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Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста – це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення – це виклик демократії в Україні, – заявив Віталій Кличко.

"У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика", – додав він.

Віталій Кличко нагадав, що за час повномасштабної війни 35 мерів були викрадені. І для керівника громади вкрай важливо врятувати родину, щоб не було слабкого місця. Що, власне, і зробив Владислав Атрошенко.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення Львівського апеляційного суду – це удар по українській демократії.

"Я мав переконання, що сьогодні буде виправдовувальний вирок і справа просто піде в минуле. Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян, як це робив мер Чернігова, коли місто атакували росіяни. Це був приклад, яким ми всі захоплювались. І (у Владислава Атрошенка, – 24 Канал) є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар, дуже серйозний удар. Мені просто болить всередині від такого рішення", – заявив Андрій Садовий.

Реакція самого Атрошенка на відсторонення

Своєю чергою Владислав Атрошенко подякував за підтримку і заявив, що боротиметься за те, щоб Україна стала дійсно демократичною країною.

Я хочу подякувати всім, хто підтримав. Я хочу, щоб врешті-решт країна не тільки декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона дійсно стала демократичною. Це рішення обов’язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись призведуть до того, що буде остання крапля. Але за це ще треба повоювати, за демократичну країну. Це ще у нас попереду,

– заявив Владислав Атрошенко.

Що відомо про справу Атрошенка