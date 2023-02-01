Віталій Кличко наголосив, що це рішення будуть оскаржувати у європейських судах.
До теми Суд заборонив Атрошенку обіймати посаду мера Чернігова протягом року
Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста – це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення – це виклик демократії в Україні, – заявив Віталій Кличко.
"У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика", – додав він.
Віталій Кличко нагадав, що за час повномасштабної війни 35 мерів були викрадені. І для керівника громади вкрай важливо врятувати родину, щоб не було слабкого місця. Що, власне, і зробив Владислав Атрошенко.
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що сьогоднішнє рішення Львівського апеляційного суду – це удар по українській демократії.
"Я мав переконання, що сьогодні буде виправдовувальний вирок і справа просто піде в минуле. Я думаю, що кожен з мерів повинен дбати про своїх громадян, як це робив мер Чернігова, коли місто атакували росіяни. Це був приклад, яким ми всі захоплювались. І (у Владислава Атрошенка, – 24 Канал) є державна нагорода. Тому я не розумію сьогоднішнє рішення суду. Я думаю, що це удар, дуже серйозний удар. Мені просто болить всередині від такого рішення", – заявив Андрій Садовий.
Реакція самого Атрошенка на відсторонення
Своєю чергою Владислав Атрошенко подякував за підтримку і заявив, що боротиметься за те, щоб Україна стала дійсно демократичною країною.
Я хочу подякувати всім, хто підтримав. Я хочу, щоб врешті-решт країна не тільки декларувала, що вона воює за демократичні цінності, а щоб вона дійсно стала демократичною. Це рішення обов’язково і однозначно ляже в скарбницю тих речей, які колись призведуть до того, що буде остання крапля. Але за це ще треба повоювати, за демократичну країну. Це ще у нас попереду,
– заявив Владислав Атрошенко.
Що відомо про справу Атрошенка
- 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення про позбавлення Владислава Атрошенка на рік права обіймати посаду мера.
- Причиною стало те, що водій Атрошенка в перші дні широкомасштабного російського вторгнення вивіз дружину мера з-під обстрілів, а міський голова залишився в місті.
- Асоціація міст України, Комітет виборців України, рух "Чесно", інші громадські організації та експерти критично висловилися щодо такого рішення суду, оскільки стаття, яка фігурує в матеріалах справи, передбачає покарання лише у вигляді штрафу. Рішення Яворівського суду щодо Атрошенка вони назвали політичним замовленням та наступом на місцеве самоврядування.
- 27 січня 2023 року Львівський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції Атрошенка на рішення суду першої інстанції. Після перерви розгляд апеляції продовжився 1 лютого.
- Підтримати очільника Чернігова приїхали мери різних міст України та народні депутати. Зокрема, мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, мер Дрогобича Тарас Кучма та інші.