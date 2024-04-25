Так, в зале суды Богдан Львов появился в одежде с подтекстом.
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Яркий "выход" Львова
На опубликованных журналистами фотографиях видно, что судья одет в черный свитшот с надписью "I'm Ukrainian".
Очевидно, что служащий выбрал именно такой свитер неспроста. Ведь чиновника обвиняют в том, что он имеет гражданство страны – агрессорки.
Напомним, что в сентябре 2022 года расследователи "Схем" обнаружили у судьи Верховного Суда российский паспорт. Более 20 лет назад он получил гражданство России на основании справки военнослужащего, а когда ему исполнилось 45 лет в 2012-м, возобновил его. Эту информацию впоследствии подтвердили и в СБУ. Отметим, что согласно Конституции Украины, приобретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.
Тогда Львов пытался убедить следствие, что найденный у него российский паспорт – подделка. На некоторое время мужчину отстранили от работы. Впрочем, уже в январе 2024 года Киевский окружной админсуд восстановил Львова в должности и обязал выплатить ему зарплату за время "вынужденного прогула". Верховный Суд не согласился с таким решением и подал апелляцию.
Как раз сегодня, 25 апреля, происходит рассмотрение этой апелляции.
Дело судьи Львова рассматривают в Киеве / Фото Грунт
Почему Львова восстановили
- 56-летний Богдан Львов с 2017 занимал должности председателя Кассационного хозяйственного суда и заместителя председателя Верховного Суда.
- После того, как у судьи обнаружили российское гражданство, вопрос о его увольнении возложили на пленум Кассационного хозяйственного суда, который имел полномочия выразить недоверие судье. Это должно было бы стать основанием для увольнения Львова. Впрочем, решение о выражении недоверия не добрало одного голоса и, как следствие, не было принято.
- Позже экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев принял приказ, которым признал полномочия Львова прекращенными и отчислил Львова из состава Кассационного хозяйственного суда на основании письма СБУ.
- Однако такой способ прекращения полномочий судьи Верховного Суда не предусмотрен законодательством, что собственно и позволило Львову в начале этого года восстановиться в должности.