НАБУ расследует еще один эпизод в отношении экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Он якобы оформил на должности НАК "Нафтогаз Украины" охрану и домашний персонал, когда возглавлял предприятие.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает 24 Канал. Сейчас из-за давления на антикоррупционные органы расследование могли приостановить.

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Что известно о деле Чернышова?

По данным источников, должности, на которые Чернышов устраивал охрану и домашний персонал, предусматривали ежемесячную зарплату в размере не менее 300 тысяч гривен и бронирование от мобилизации.

Эпизод по "трудоустройству" упоминался в постановлении суда, согласно которому у экс-вице-премьер-министра в июне прошли обыски.

Однако якобы в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование.

Напомним, Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Недавно Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать это дело в САП.