Эта история о том, как не нужно проводить спецоперации, – СБУ о деле Червинского

В СБУ объяснили, что уголовное производство против Романа Червинского начали из-за превышения служебных полномочий. Кроме того, СБУ и ГУР МО сразу заявили, что авантюру с российским самолетом провести не удастся.

Подробности дела Червинского в эфире телемарафона рассказал представитель Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич. Также он подчеркнул, что эксразведчику несколько раз сообщили о невозможности проведения спецоперации. 24 Канал.

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Как авантюра привела к человеческим жертвам

Булич рассказал, что в начале весны 2022 года у гражданского лица возникает авантюрная идея переманивания военного пилота России, который за денежное вознаграждение должен был посадить военный самолет на территории Украины и сдаться. Уже в марте он начал работать над этим, однако понял, что самостоятельно справиться не удастся. Поэтому он решил обратиться в ГУР МО, где сразу отвергли такое предложение.

Получив отказ, гражданское лицо обратилось к знакомому, работавшему в СБУ. В то время в ведомстве четко указали, что проведение такой операции невозможно. Однако организаторы не успокоились и обратились к Червинскому.

"Эта история о том, как не нужно проводить спецоперации, несогласованные и нескоординированные спецслужбами", – подчеркнул Булич.

Несмотря на все оговорки, Червинский в мае активно переписывался с российскими пилотами. В то же время разведчики изучали эту информацию и получили явные и опосредованные признаки того, что это игра спецслужб России. Однако Червинского это не остановило.

"Чтобы убедить россиян в серьезности своих намерений, Червинский с командой перечислил даже 4 тысяч долларов", - сообщили в СБУ.

В июле 2022 года один из пилотов назвал аэродром "Канатово" как место, где он готов посадить российский самолет. 23 июля в 5 утра на аэродром прибыли военные, которые должны были встречать самолет. Однако россияне нанесли удар 8 крылатыми ракетами. С учетом большой концентрации военнослужащих и военной авиации, к сожалению, погиб командир части, ранены 17 военных. Были уничтожены военные самолеты, еще один – поврежден.

Россияне в начале полномасштабного вторжения обстреливали аэропорт "Канатово", однако впоследствии о нем забыли. Они упомянули о нем только в то время, когда проводилась так называемая спецоперация с участием Червинского.

После того, как произошел ракетный обстрел, в России вышел видеосюжет, в котором спецслужбы насмехались над тем, что они переиграли украинскую сторону. В Украине сразу начали расследовать дело, но Червинский отказался сотрудничать и начал скрываться. Булич объяснил, что это уголовное производство не о преследовании, как говорит Червинский. Это дело о превышении власти военнослужащим, следствием которого является гибель людей.

Спецслужбы России также производят спецоперации. Наша цель – их переигрывать. Но это возможно только в том случае, когда есть комплексная и скоординированная деятельность всех ответственных за это разведывательных органов. Ни один разведывательный орган, а также СБУ не предоставляла разрешение на проведение указанной спецоперации,

– подчеркнул Булич.

Суд взял под стражу Червинского

Романа Червинского взяли под стражу 25 апреля. Его судят по делу о попытке угона российского самолета. Он пытался завербовать пилота страны-террористки, однако план не согласовали ни в СБУ, ни в ГУР.

Решение о взятии Червинского под стражу объявила судья Елена Чайка. Бывший разведчик будет находиться под стражей 2 месяца. Альтернативы в виде залога – нет.