"Коллегиальное решение": глава САП раскрыл подробности заговора Ермака против антикоррупционных органов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко официально подтвердил причастность бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака к попыткам подорвать независимость НАБУ и САП.

По словам главы ведомства, давление на антикоррупционные органы было не разовой акцией, а системным процессом, который координировался на самом высоком уровне. Об этом Клименко заявил в интервью для YouTube-канала "Есть вопросы".

Как принимались решения о давлении на НАБУ и САП?

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Ермака главным архитектором атаки на НАБУ и САП год назад, Александр Клименко отметил, что это было коллегиальное решение, которое принималось на специальных совещаниях.

"Кто-то был более активен, кто-то менее активен", – подчеркнул руководитель САП. Следствие располагает записанным телефонным разговором, который полностью опровергает заявления Ермака о его непричастности к событиям из-за якобы находящегося в командировке.

Находясь в Турции, бывший чиновник напрямую звонил своему заместителю и давал четкие указания по блокированию процесса восстановления полномочий антикоррупционных органов.

На записях слышно, как он подчеркивает, что нельзя "отмотать" закон об уничтожении НАБУ и САП назад, даже несмотря на то, что президент фактически уже принял решение о возвращении полномочий.

Ермак говорил, что нужно создать группу в группу, привлечь международных экспертов, не привлекать Железняка и Ко, но затянуть этот процесс, чтобы сбить активность протестов и в целом не возвращать полномочия НАБУ и САП.

Что известно о реакции общества?

В этом контексте Александр Клименко выразил особую благодарность активной части общества, которая вышла на улицы и поддержала антикоррупционные органы во время массовых протестов в Киеве.

По его словам, если бы не эта мощная поддержка, "сейчас в стране не было бы ни одного независимого, в принципе, дееспособного органа, который не был бы подчинен политической власти".

Стоит напомнить, что подготовка к ограничению независимости антикоррупционных органов началась еще осенью 2024 года. Кульминацией этих процессов стало принятие Верховной Радой в июле 2025 года скандального закона № 12414, который существенно ограничивал полномочия НАБУ и САП.

Именно это решение спровоцировало массовые протесты в столице, после чего под давлением общественности и международных партнеров власти были вынуждены отменить нововведения.

Как дело "Мидас" дошло до Ермака?

В ноябре 2025 года правоохранители разоблачили преступную организацию во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, которая вымогала откаты у ГП "НАЭК Энергоатом". На записях НАБУ Андрей Ермак фигурировал под псевдонимом "Али-Баба", и именно он, по данным следствия, распределял задания по оказанию давления на детективов. После обысков в его квартире в конце ноября 2025 года он написал заявление об отставке.

Официальное подозрение бывшему главе Офиса Президента было объявлено 11 мая 2026 года. Дело касается легализации более 460 миллионов гривен через строительство элитного коттеджного городка кооператива "Династия" в селе Козин Киевской области.

Речь идет о строительстве 4 резиденций площадью по 1000 квадратных метров каждая и общего спа-комплекса. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 140 миллионов гривен, который был внесен, и уже 18 мая он вышел из СИЗО.

В настоящее время НАБУ и САП активно проверяют законность происхождения средств, внесенных в качестве залога, поскольку существуют обоснованные подозрения в использовании фиктивных цепочек и наличных средств непонятного происхождения.

Какие новые эпизоды называет САП?

Параллельно с этим делом разворачивается еще один масштабный скандал – спецоперация НАБУ и САП под названием "Форест Гамп", начатая 19 августа 2026 года. Фигуранткой является бывшая заместительница действующего главы Офиса президента Кирилла Буданова – Ирина Мудра, которую арестовали с залогом в 20 миллионов гривен.

Следствие разоблачило преступную организацию, которая пыталась взять под контроль государственное АО "Сенс Банк" в Киеве с целью использования его финансовых потоков и легализации 150 миллионов гривен наличными.

На записях по этому делу фигурирует имя "Кирилл Алексеевич", который, по версии следствия, мог координировать сбор средств. Сам Кирилл Буданов отрицает свою вину, призывает дождаться решения суда и утверждает, что на записях "многое звучит не так, как есть".