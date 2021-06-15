Дело Гандзюк: Мангер и Левин остаются в СИЗО

Владислав Мангер и Алексей Левин – подозреваемые в убийстве активистки Екатерины Гандзюк – останутся в СИЗО. Их адвокатам отказали в ходатайстве.

Защитники Мангера и Левина ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на выход под залог.

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Сколько времени подозреваемые проведут в СИЗО

Адвокат подозреваемого Алексея Левина еще в мае 2021 года подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В то же время Днепровский райсуд Киева постановил, что Мангер и Левин будут оставаться под стражей минимум до 9 июля.

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