Дело Гонгадзе сыграло на руку России, – Мирослава Гонгадзе

Со дня убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе прошел 21 год. Надеяться на то, что заказчиков найдут, не стоило с самого начала.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала Мирослава Гонгадзе, главный редактор украинской службы "Голоса Америки" и вдова Георгия Гонгадзе. Она отметила, что она боролась за справедливость с помощью близких ей людей.

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"Должен сказать, что если сравнить с другими преступлениями против украинских журналистов, активистов и политиков, то дело Гонгадзе по крайней мере как-то расследовано и имеем хоть частичное правосудие", – сказала Гонгадзе.

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По словам журналистки, сейчас известны все исполнители преступления, их даже наказали.

Дело Гонгадзе на самом деле сыграло на руку России. Это важный элемент, но я бы хотела подчеркнуть, что дело Гонгадзе и наша борьба за справедливость на самом деле родила гражданское общество в Украине,

– заявила Гонгадзе.

Она рассказала, что история и борьба стала предтечей революции в Украине. Кроме того, к сожалению, только таким образом это позволило не допустить диктатуры.

"Помним, что в то время президент Леонид Кучма хотел усилить свои полномочия, но Украина является такой, как есть сегодня, к сожалению, из-за того, что Георгий погиб. Это надо признавать и учитывать", – добавила Гонгадзе.

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