Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла Мирослава Гонгадзе – головна редакторка української служби "Голосу Америки" та вдова Георгія Гонгадзе. Вона зазначила, що вона за справедливість з допомогою близьких їй людей.
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"Мушу сказати, що якщо порівняти з іншими злочинами проти українських журналістів, активістів та політиків, то справа Гонгадзе принаймні якось розслідувана й маємо хоч часткове правосуддя", – сказала Гонгадзе.
Як вплинула справа Гонгадзе на Україну
За словами журналістки, наразі відомі всі виконавці злочину, їх навіть покарали.
Справа Гонгадзе насправді зіграла на руку Росії. Це важливий елемент, але я б хотіла наголосити, що справа Гонгадзе й наша боротьба за справедливість насправді народила громадянське суспільство в Україні,
– заявила Гонгадзе.
Вона розповіла, що історія і боротьба стала предтечею революції в Україні. Крім того, на жаль, лише у такий спосіб це дозволило не допустити диктатури.
"Пам'ятаємо, що в той час президент Леонід Кучма хотів посилити свої повноваження, але Україна є такою, як є сьогодні, на жаль, через те, що Георгій загинув. Це треба визнавати й враховувати", – додала Гонгадзе.
Мирослава Гонгадзе про розслідування вбивства: дивіться відео
Розслідування справи Георгія Гонгадзе: що відомо
- Журналіста Георгія Гонгадзе викрали, а згодом, 17 вересня 2000 року, вбили. Виконавцями злочину були працівники міліції Олексії Пукач, Микола Протасов, Валерій Костенко та Олександр Попович.
- Верховний Суд 2 липня 2021 року засудив до довічного ув'язнення ексчиновника МВС Олексія Пукача.
- За словами Пукача, вбивство журналіста спланували другий президент України Леонід Кучма, колишній очільник Адміністрації президента Володимир Литвин та екскерівник МВС Юрій Кравченко.
- Посольство США 3 липня 2021 року закликало генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відновити розслідування вбивства журналіста.
- Мирослава Гонгадзе повідомила, що за останні 2 роки немає жодних новин у розслідуванні справи.