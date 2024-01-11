Среди бывших и действующих должностных лиц Минобороны ищут сообщников Гринкевича, – ДБР

В Украине продолжается расследование в отношении Игоря Гринкевича, подозреваемого во взяточничестве. В ДБР заявили, что проверят должностных лиц оборонного ведомства на причастность к сделкам львовского бизнесмена.

В конце декабря стало известно, что крупнейшего поставщика Минобороны Игоря Гринкевича задержали. Тот предлагал должностному лицу ДБР взятки, чтобы вернуть свое имущество, изъятое в ходе расследования другого открытого производства относительно него.

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Поиск подельников Гринкевича

Пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян рассказала новые детали из дела Гринкевича. Так, по ее словам, анализ документов обнаружил, что компании бизнесмена завысили стоимость товаров для ВСУ, заказываемых Минобороны.

Сейчас происходит проверка причастности к махинациям бывших и нынешних должностных лиц Минобороны, то есть людей, которые делали непосредственно такие заказы для предприятий Гринкеича, и соответственно принимавших заказы, которые оказались по результатам экспертизы некачественными.

Сапьян уточнила, что бизнесмен сейчас находится в СИЗО, хотя имеет возможность внести залог в несколько сот миллионов гривен. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дело Гринкевича: что известно