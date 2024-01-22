На этот вопрос во время брифинга ответил директор ГБР. Алексей Сухачев отметил, что следствие продолжается, передает 24 Канал.

Кстати В ГБР показали видео задержания Гринкевича-младшего

Объявляли ли подозрение должностным лицам Минобороны

По словам Сухачева, в этом уголовном производстве уже сообщили о подозрении 5 лицами, которые были причастны к заключению контрактов. Это бизнесмены, уточнил глава ГБР.

Также добавил, что следствие еще не завершено, оно только на начальной стадии. Поэтому правоохранители будут изучать всю цепочку. Отметил, мол, уже понимают по результатам экспертиз и по результатам изучений документации, которая была изъята у Минобороны.

В то же время Сухачев подчеркнул, что есть полная коммуникация в сотрудничестве с оборонным ведомством и непосредственно его главой Рустемом Умеровым.

Министерство обороны уже признало себя потерпевшей стороной в этом производстве. Поэтому относительно привлечения конкретных чиновников, этот вопрос еще в работе у следствия и у прокуроров. Как только у нас будет определенный результат, сразу будем выходить с коммуникацией к обществу и сообщать о наших достижениях в этом производстве,

– подчеркнул директор ГБР.

Ранее Минобороны расторгло контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Романа Гринкевича задержали

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что при попытке организации пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 миллиард гривен.

Известно, что Гринкевича-младшего задержали в Одессе в 06:50 22 января.

По данным следствия, он выехал в Одессу ориентировочно 17 января. С тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны.

19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на задержание Романа Гринкевича. Уже решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кстати, остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Коротко о деле Гринкевича

В Офисе генпрокурора рассказали, что бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами.

Ее участники заключили договоры с Минобороны на поставку военной одежды для нужд ВСУ. Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны нанесен ущерб на сумму более 934 миллионов гривен.

Всем участникам сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней. А еще мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Отметим, что в конце 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали на взятке размером в 500 тысяч долларов. Компании его семьи выиграли 23 тендера на поставку одежды украинским защитникам.

Интересно! Если все факты докажут, Игоря Гринкевича могут осудить более чем на 10 лет тюрьмы.