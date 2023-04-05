Путина накажут даже в случае его победы: при чем здесь пример Косово

Пока мы обсуждаем перспективы судебного наказания Путина и его окружения, в Гааге начался процесс, за которым следует наблюдать, чтобы понять, как это может действительно быть реализовано. Там начался процесс над бывшим президентом и премьером Косово Хашимом Тачи.

Наказание всегда находит виновного

Тачи был одним из командиров Армии освобождения Косово (позывной "Змей") и первым премьер-министром времен ее частично признанной независимости. Претензии к нему были всегда. Начиная с контрабанды горючего и сигарет во время войны до обвинений в торговле наркотиками и человеческими органами после. Но судят его не за это.

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В 2016 году за пределами страны были созданы специализированная прокуратура Косово и офис специального прокурора. Они занимались исследованием преступлений во время и после войны за независимость Косово в 1998 – 1999 годах. Следствие пришло к выводу, что Тачи сыграл ведущую роль в убийствах почти 100 оппонентов, в том числе активистов албанских политических партий, сербов и ромов.

Новость об обвинениях застала Тачи в июне 2020 года в Вене, во время поездки в Белый дом для проведения мирных переговоров с Сербией. Под давлением обвинений 5 ноября 2020 года Тачи подал в отставку с поста президента, а уже 6 ноября он был арестован.

В следственный изолятор попали и бывшие спикеры парламента Косово Кадри Весели, Якуп Красничи и один из полевых командиров АИК Реджеп Селими. Им инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечества, в том числе незаконные аресты, жестокое обращение, пытки и убийства, насильственные исчезновения людей и преследования, которые совершались с марта 1998 по сентябрь 1999 года на территории Косово и Северной Албании.

Важный нюанс в деле Тачи

Сейчас в Гааге начался суд, о котором, по возможности, я буду рассказывать. "Я полностью не виновен", – сказал Хашим Тачи судьям во время открытия дела против него.

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Есть в этом деле один очень важный нюанс. Запад поддерживал Тачи и во время войны, и после победы. НАТО помогло победить сербскую армию. Тони Блэр посещал Косово с официальными визитами. В центре Приштины находится улица Джорджа Буша.

"Это дело о верховенстве права во время войны, – сказал главный прокурор Алекс Вайтинг. – Никто не выше закона, даже во время войны". Так что "косовское дело" – наглядная демонстрация того, что пословица "победителей не судят" уже не работает.