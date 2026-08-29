Дело экс-командира батальона "Магура": 16-й армейский корпус отреагировал на громкий инцидент

16-й армейский корпус начал служебное расследование и комплексную проверку в связи с инцидентом, связанным с якобы наркотиками бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. В корпусе подчеркнули, что внимательно следят за событиями вокруг офицера и ожидают от Нацполиции честного и беспристрастного расследования.

Об этом говорится в сообщении 16-го армейского корпуса на странице в фейсбуке.

Как отреагировали в корпусе на инцидент с Ширшиным?

В заявлении командования отмечается, что действия правоохранительных органов должны быть надлежащим образом обоснованы, а их правовые основания – понятными и убедительными. Военные также призвали общественность и СМИ воздержаться от преждевременных выводов и обвинений.

Мы знаем Александра как военнослужащего, преданного делу защиты Украины, и как принципиального человека, стремящегося к качественным изменениям в Вооруженных Силах и уже доказывавшего свою правоту в судах,

– говорится в сообщении.

Напомним, сам Александр Ширшин 28 августа заявил на своей странице в фейсбуке о вероятной провокации во время остановки его автомобиля. По словам военного, ему якобы подбросили наркотическое вещество.

Ширшин также утверждает, что на месте находились неизвестные люди, похожие на сотрудников спецслужб. По его словам, они передавали правоохранителям информацию о нем, однако полицейские якобы не смогли объяснить, кто именно эти лица.

В комментарии изданию "Бабель" он уточнил, что инцидент произошел в Харькове, когда он проезжал мимо места ДТП. Ширшин подчеркнул, что после остановки автомобиля рядом сразу появились люди, похожие на сотрудников спецслужб, которые передавали его данные полиции.

Сам военнослужащий связывает этот инцидент со своей публичной критикой работы штурмовых подразделений. По его словам, ситуация также может быть связана с давним конфликтом с командиром 225-го отдельного штурмового полка Олегом Ширяевым. Военный предполагает, что именно его критические высказывания и предыдущие споры могли стать причиной такого отношения к нему.

Со своей стороны, в Нацполиции Харьковской области сообщили, что в Харьковской области полиция остановила автомобиль Audi, за рулем которого находился военнослужащий. Правоохранители заявили, что располагали информацией о возможной перевозке им наркотиков, а также обратили внимание на номерной знак, который якобы не соответствовал автомобилю.

В ходе осмотра в машине обнаружили пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета, весы и другие свертки. По словам начальника следственного управления Андрея Шарнина, правоохранители изъяли из автомобиля свертки с веществом растительного происхождения, которые направили на экспертизу. Впрочем, чиновник подчеркнул, что о предъявлении подозрения или задержании говорить пока рано.