Про це йдеться у повідомленні 16-го армійського корпусу на сторінці у фейсбуці.

Як відреагували у корпусі на інцидент із Ширшином?

У заяві командування зауважили, що дії правоохоронних органів мають бути належно обґрунтованими, а їхні правові підстави – зрозумілими та переконливими. Військові також закликали громадськість і медіа утриматися від передчасних висновків та звинувачень.

Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сам Олександр Ширшин 28 серпня заявив на своїй сторінці у фейсбуці, заявив, про ймовірну провокацію під час зупинки його автомобіля. За словами військового, йому нібито підкинули наркотичну речовину.

Ширшин також стверджує, що на місці перебували невідомі люди, схожі на співробітників спецслужб. За його словами, вони передавали правоохоронцям інформацію про нього, однак поліцейські нібито не змогли пояснити, хто саме ці особи.

У коментарі виданню "Бабель" він уточнив, що подія сталася в Харкові, коли він проїжджав повз місце ДТП. Ширшин наголосив, що після зупинки авто, поруч одразу з'явилися люди, схожі на співробітників спецслужб, які передавали його дані поліції.

Сам військовослужбовець пов'язує цей інцидент зі своєю публічною критикою роботи штурмових підрозділів. За його словами, ситуація також може бути пов’язана з давнім конфліктом із командиром 225-го окремого штурмового полку Олегом Ширяєвим. Військовий припускає, що саме його критичні висловлювання та попередні суперечки могли стати причиною такого ставлення до нього.

Зі свого боку, у Нацполіції в Харківській області повідомили, на Харківщині поліція зупинила автомобіль Audi, за кермом якого перебував військовослужбовець. Правоохоронці заявили, що мали інформацію про можливе перевезення ним наркотиків, а також звернули увагу на номерний знак, який нібито не відповідав автомобілю.

Під час огляду в машині виявили пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ваги та інші згортки. За словами начальника слідчого управління Андрія Шарніна, правоохоронці вилучили з автомобіля згортки з речовиною рослинного походження, які направили на експертизу. Втім, посадовець підкреслив, що про оголошення підозри чи затримання говорити поки зарано.