Никогда в жизни такого разговора не было, – Тимошенко о пленках НАБУ по взяточничеству

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила подозрение в подкупе народных депутатов и 16 января прибыла в суд, где ей будут избирать меру пресечения. Перед этим она сделала заявление относительно опубликованного разговора якобы с ее голосом.

Тимошенко назвала пленки НАБУ сфальсифицированными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.

Что сказала Тимошенко о пленках НАБУ?

Тимошенко заверила, что разговора, опубликованного НАБУ, якобы не было никогда в ее жизни.

"Во-первых, я хочу очень четко сказать, что я никогда таких слов не говорила. Сегодня я дам доказательства в суде, что эта аудиодорожка абсолютно сфальсифицирована", – сказала она.

Журналисты еще раз поинтересовались, не предлагала ли Тимошенко депутатам деньги. Зато лидер "Батькивщины" повторила:

Никогда в жизни такого разговора не было. Никогда в жизни... Я говорю вам, что этот разговор не существует.

Лидер "Батькивщины" выразила надежду, что на судебном заседании оригиналы пленок предоставят для экспертизы.

Она заверила, что будет сделана "независимая экспертиза, которая даст все ответы на все вопросы".

Наконец Тимошенко добавила, что дело против нее – "абсолютно заказное политическое действо", и никакой меры пресечения не может быть, потому что "не существует события преступления".

Что известно о деле Тимошенко?