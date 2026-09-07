Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что еще недавно расследование такого уровня в отношении Генеральной прокуратуры было практически невозможно представить. После прошлогодней борьбы за независимость НАБУ и САП это дело показывает, насколько важно, чтобы антикоррупционные органы могли работать независимо от фамилий и должностей.

Неприкосновенных больше нет

Еще не так давно Генеральная прокуратура воспринималась как фактически закрытая и неприкосновенная институция, работу которой общество практически не могло контролировать. Появление дела "Карфаген" показало иную ситуацию: антикоррупционные органы уже могут проводить расследования даже там, где раньше это было сложно даже представить.

Даже теоретически ничего подобного еще в недалеком прошлом мы не могли себе представить. Генеральная прокуратура была абсолютно неприкосновенной институцией, своего рода "черным ящиком", в котором трудно было даже понять, что происходит,

– сказал Пендзин.

Важную роль в этом сыграла независимость НАБУ и САП. Прошлым летом общество резко отреагировало на попытки подчинить антикоррупционные органы Генеральной прокуратуре, и в итоге они сохранили возможность работать независимо от фамилий и должностей тех, кого касаются расследования.

Общество смогло сделать все, чтобы эти органы оставались независимыми и имели возможность выполнять свою работу независимо от фамилий высокопоставленных чиновников. И сейчас мы реально начинаем ощущать, что в этой стране нет неприкосновенных,

– подчеркнул эксперт.

Такие изменения имеют значение и для продвижения Украины в Европейский Союз. Европейские партнеры особо обращают внимание на работу прокуратуры, ГБР, БЭБ и других институтов, а выполнение требований в этих сферах остается частью более широкой трансформации государственного аппарата.

Колл-центры стали частью дела

В деле "Карфаген" речь идет о возможном прикрытии мошеннических колл-центров. Такие структуры часто работают, обманывая пожилых и уязвимых людей: представляются сотрудниками банков, выманивают реквизиты карт или убеждают срочно перечислить деньги якобы из-за беды с родственниками. По приведенным оценкам, в 2025 году в Украине могли работать около 2 тысяч таких колл-центров, часть из которых ориентировалась и на жителей ЕС.

Здесь удивительное: Генеральная прокуратура, которая должна была бы стоять на страже закона, по обнародованным материалам сама занимается "крышеванием". Причем все это еще и преподносилось как важная работа,

– сказал Пендзин.

Эта история поднимает и вопрос отбора людей в органы, которые должны гарантировать соблюдение закона. Проверка кандидатов на такие должности должна быть жесткой, ведь речь идет о структурах, от которых общество ожидает противодействия преступлениям, а не защиты махинаций.

Вопрос проверки людей, которые идут работать в органы, призванные обеспечивать нам законность, должен быть достаточно жестким и четким,

– подчеркнул эксперт.

После прошлогоднего восстановления независимости антикоррупционных органов вне поля зрения осталась возможность Генерального прокурора назначать часть подчиненных без конкурса. Теперь эта кадровая практика вновь оказалась в центре внимания из-за материалов нового расследования.

Пендзин рассказал о деле "Карфаген": смотрите видео