Будут пытаться сбежать: Шабунин о фигурантах громкого дела "Карфаген"

В отношении фигурантов дела "Карфаген" уже начали избирать меру пресечения. Уже фиксируются попытки всячески затянуть процесс, чтобы подозреваемые смогли уйти от правосудия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Журналисты уже писали, что их сначала не допустили на заседание Высшего антикоррупционного суда, где избирали меру пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке. Впоследствии их все-таки допустили.

Что произошло на заседании?

Как подчеркнул Шабунин, к журналистам вышел прокурор, который отметил, что не понимает, почему судья не допустил журналистов. Впоследствии они уже собирались вызвать полицию. После этого журналистов все-таки допустили на заседание.

При этом были и другие препятствия. Сначала рассмотрение дела должно было состояться в одном зале. Впоследствии его перенесли в другой. Журналисты не успели "застать" подозреваемого.

Затем выяснилось, что СБУ направила официальное письмо в Высший антикоррупционный суд, в котором просила провести закрытое заседание из-за угрозы теракта. Почему это происходило? На рассмотрение "меры пресечения" отводится 72 часа. Если не успеют, то Дука прямо сейчас сможет выйти из зала суда,

– отметил Шабунин.

Несмотря на это, заседание началось. Также уже двух фигурантов дела удалось взять под стражу.

Шабунин прокомментировал ход дела "Карфаген": смотрите видео 24 Канала

Они будут пытаться сбежать

Известно, что одного из фигурантов дела – заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова, который фигурирует на записях как "Прайс", взяли под стражу с залогом в 15 миллионов гривен. По данным СМИ, за него уже внесли залог.

По словам Шабунина, безусловно, существует риск, что такие фигуранты попытаются сбежать.

Тут вопрос не к судье. Ведь суд не может взять под стражу по делу о коррупционном преступлении без альтернативы в виде денежного залога. Но в том, что эти люди будут пытаться сбежать, нет никаких сомнений. По крайней мере, будут пытаться,

– отметил Шабунин.

Добавим, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген". Речь идет о заместителе начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области. СМИ утверждают, что речь идет об Александре Демьянчуке, который на записях НАБУ фигурировал как "Консультант".