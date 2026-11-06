Не точечные увольнения: Шабунин заявил, что поможет преодолеть криминал в правоохранительной системе

Громкие разоблачения НАБУ в правоохранительных органах – лишь вершина айсберга. Побороть преступность в системе помогут не единичные увольнения, а системные изменения.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин. По его словам, преступная группировка всегда больше, чем удается задокументировать. Физически невозможно поймать всех.

Как решить проблему с криминалом?

Как подчеркнул Шабунин, фактически группировка наладила торговлю наркотиками в городах-миллионниках. И возникает вопрос: кто знал, а кто не знал об этих схемах в правоохранительных органах.

Всю глубину "ада" мы еще не осознаем. НАБУ показало лишь его небольшую часть. Что с этим можно делать? Одними увольнениями эту проблему не решить. Нужно перестроить процесс избрания руководителей ведомств. Генеральный прокурор, глава Нацполиции, глава ГБР. Их нужно избирать в ходе честного процесса. Это должны быть независимые профессионалы, а не политические назначенцы,

– отметил Шабунин.

Именно НАБУ и САП, которые были выбраны по конкурсу, разоблачают политических назначенцев, ставших частью криминала.

Шабунин объяснил, как бороться с криминалом в правоохранительных органах: смотрите видео 24 Канала

Шабунин подчеркнул, что законопроекты о таких конкурсах уже более года находятся в Верховной Раде. Однако пока за них не голосовали.

Само по себе НАБУ не победит. Оно может разоблачать преступления отдельных людей. Мы должны изменить систему. Без этого вся эта ситуация будет повторяться. Нужен конкурс на должности главы ГБР, Нацполиции, генпрокурора,

– подчеркнул Шабунин.

Добавим, что, по данным СМИ, САП просит арестовать первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку с залогом в 100 миллионов гривен. Подозреваемый утверждает, что не располагает такими средствами.