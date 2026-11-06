Не точкові звільнення: Шабунін сказав, що допоможе подолати кримінал у правоохоронній системі

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, злочинна група завжди більша за те, що вдається задокументувати. Фізично неможливо зловити всіх.

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Як вирішити проблему з криміналом?

Як наголосив Шабунін, фактично угруповання налагодило торгівлю наркотиками в містах-мільйонниках. І є питання, хто знав та хто не знав про ці схеми в правоохоронних органах.

Весь рівень "пекла" ми ще не усвідомлюємо. НАБУ показало лише його маленьку частину. Що з цим можна робити? Лише звільненнями цю проблему не вирішимо. Потрібно перебудувати те, як обирають керівників інституцій. Генпрокурор, керівник Нацполіції, керівник ДБР. Їх потрібно обирати у чесному процесі. Це мають бути незалежні професіонали, а не політичні призначенці– зазначив Шабунін.

Саме НАБУ та САП, яких обрали за конкурсом, викривають політичних призначенців, які стали частиною криміналу.

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Шабунін пояснив, як побороти кримінал у правоохоронних органах: дивіться відео 24 Каналу

Шабунін підкреслив, що законопроєкти про такі конкурси вже більш ніж рік перебувають у Верховній Раді. Однак наразі за них не голосували.

Саме НАБУ не переможе. Воно може викривати злочини окремих людей. Ми мусимо змінити систему. Без цього вся ця ситуація буде повторюватися. Потрібен конкурс на очільника ДБР, Нацполіції, генпрокурора– підкреслив Шабунін.

Додамо, за даними ЗМІ, САП просить арештувати першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку із заставою у 100 мільйонів гривень. Підозрюваний каже, що не має таких коштів.