"Информации нет": в ОГП прокомментировали данные об "Оскаре" по делу "Карфаген"

Об этом сообщили в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос проекта "Радио Свобода". В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет никаких оснований подтверждать принадлежность этого человека к органам прокуратуры или оценивать его вероятную причастность к противоправным действиям. Любые дальнейшие комментарии относительно обнародованных антикоррупционерами материалов там назвали преждевременными до завершения расследования.

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Что известно о переписке "Оскара" и коррупционных схемах?

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы в рамках спецоперации "Карфаген".

На записях зафиксирована переписка организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" с абонентом под псевдонимом "Оскар", которого в титрах обозначили как представителя ОГП. Собеседники согласовывали криптокошельки для перечисления средств при отсутствии препятствий для деятельности нелегальных колл-центров.

По версии следствия, организатором преступной организации является трижды судимый Андрей Осипов. Детективы установили, что он организовывал прикрытие в СБУ, Национальной полиции и прокуратуре.

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Ежемесячная плата за работу одного офиса составляла 7 тысяч долларов, а в целом фигуранты координировали деятельность 52 ячеек. Помимо мошенничества, группировка занималась торговлей наркотиками, подделкой валюты и контрафактными сигаретами.

В Офисе генпрокурора добавили, что уже провели внутреннее служебное расследование по событиям, связанным со спецоперацией.

По его результатам возбудили дело в Едином реестре предварительных расследований и приняли кадровые решения, в частности уволили нескольких сотрудников. Еще в начале октября из органов прокуратуры уволили 8 человек, 7 из которых работали именно в ОГП, а 24 прокурора прошли проверку на полиграфе.

Подозрения в адрес должностных лиц и первые аресты

Антикоррупционные органы уже объявили подозрения пяти участникам преступной схемы. Среди них оказались должностные лица силовых ведомств: первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов и сотрудник уголовного розыска полиции Киевской области Александр Демьянчук.

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5 ноября Высший антикоррупционный Суд избрал меру пресечения в отношении Владимира Ценова в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Также под стражу без права залога отправили предполагаемого исполнителя силовых расправ группировки Виталия Рыбалку по прозвищу "Боксер".

Ранее антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему подкупа должностных лиц правоохранительных органов с целью беспрепятственной работы мошеннических колл-центров.