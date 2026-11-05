"Не мають інформації": в ОГП прокоментували дані про "Оскара" зі справи "Карфаген"

Про це повідомили у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит проєкту "Радіо Свобода". У відомстві наголосили, що наразі немає жодних підстав підтверджувати належність цієї людини до органів прокуратури чи оцінювати її ймовірну причетність до протиправних дій. Будь-які подальші коментарі щодо оприлюднених антикорупційниками матеріалів там назвали передчасними до завершення розслідування.

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Що відомо про листування "Оскара" та корупційні схеми?

4 листопада Національне антикорупційне бюро України оприлюднило матеріали в межах спецоперації "Карфаген".

На записах зафіксовано листування організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" з абонентом під псевдонімом "Оскар", якого в титрах позначили як представника ОГП. Співрозмовники узгоджували криптогаманці для перерахування коштів за відсутності перешкод для нелегальних кол-центрів.

За версією слідства, організатором злочинної організації є тричі судимий Андрій Осіпов. Детективи встановили, що він організовував прикриття у СБУ, Національній поліції та прокуратурі.

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Щомісячна плата за роботу одного офісу становила 7 тисяч доларів, а загалом фігуранти координували діяльність 52 осередків. Окрім шахрайства, угруповання займалося торгівлею наркотиками, підробкою валюти та контрафактом цигарок.

В Офісі генпрокурора додали, що вже провели внутрішнє службове розслідування за подіями, пов'язаними зі спецоперацією.

За його результатами відкрили провадження в ЄРДР та ухвалили кадрові рішення, зокрема звільнили кількох працівників. Ще на початку жовтня з органів прокуратури звільнили 8 осіб, 7 із яких працювали саме в ОГП, а 24 прокурори пройшли дослідження на поліграфі.

Підозри посадовцям та перші арешти

Антикорупційні органи вже оголосили підозри п'ятьом учасникам злочинної схеми. Серед них опинилися посадовці силових відомств: перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов та співробітник карного розшуку поліції Київщини Олександр Дем'янчук.

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5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Володимиру Ценову у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Також під варту без права застави відправили ймовірного виконавця силових розправ угруповання Віталія Рибалку на прізвисько "Боксер".

Раніше антикорупційні органи викрили масштабну схему підкупу посадовців правоохоронних органів задля безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів.