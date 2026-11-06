Кислоте даже удивился, – Бигус о планах фигурантов "Карфагена" совершить покушение на него

Основатель Bihus.Info Денис Бигус прокомментировал записи НАБУ и САП, на которых фигуранты дела "Карфаген" обсуждают нападение на него в связи с расследованием о сети магазинов U420. Журналист признался, что намерение фигурантов облить его кислотой стало для него неожиданностью.

Журналист опубликовал на YouTube свое первое видео спустя более года после мобилизации, в котором прокомментировал записи НАБУ и САП. Он подчеркнул, что именно публичность расследований его команды и реакция аудитории фактически уберегли его от физической расправы.

Что сказал Бигус о планах нападения?

Бигус признался, что сначала хотел пошутить о намерениях фигурантов "отправить его в Доминикану", однако после ознакомления с полной записью воспринял ситуацию иначе. По его словам, угрозы со стороны криминала были ожидаемыми, хотя намерение использовать химическое вещество его поразило.

Я хотел отделаться шуткой о том, что меня впервые в жизни кто-то захотел отвезти в Доминикану, но пришло НАБУ и все испортило. Однако наконец ночью посмотрел полное видео и, знаете, проникся. Не эпизодом со мной. Там все очень неприятно, но вполне ожидаемо в том смысле, что этот тип – бандит. От бандита чего-то подобного, наверное, и ожидаешь. Хотя кислоте даже я удивился, – отметил основатель Bihus.Info.

В то же время журналист подчеркнул, что гораздо сильнее, чем сами угрозы, его шокировало вовлечение высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов в деятельность преступной организации.

Чего ты не ожидаешь, это того, что чиновники во всех органах тупо работают на настоящих мурчиков из 90-х. Министр внутренних дел торгуется за половину магазинов с наркотиками. … А генерал-майор СБУ … в разговоре оказывается таким же "братком-решалой", как и все остальные. Полиция подбирает бандитам жертв по камерам. В Генпрокуратуре – офис по крышеванию колл-центров. … и глава наркокартеля, который считает их всех конченными. Ну, здесь по факту. Там есть чем проникнуться, насколько все х***,

– заявил Денис Бигус.

Он также поблагодарил аудиторию за регулярный просмотр материалов проекта. Как подытожил журналист, общественное внимание не только поддерживает команду, но и в критический момент спасает жизни.

Бигус отреагировал на планы фигурантов дела "Карфаген" облить его кислотой: смотрите видео с 8:24

Бигуса хотели облить кислотой: что известно

Из обнародованных следствием разговоров стало известно, что фигуранты планировали нападение на расследователя за разоблачение магазинов U420. В частности, фигурант с прозвищем "Мексиканец" размышляет о способах расправы с журналистом, чтобы тот больше не публиковал материалов об их деятельности.

Правоохранители также проверяют возможные связи участников группировки с представителями государственных органов.

Что известно об операции "Карфаген"

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров и сетью магазинов U420. Операцию "Карфаген" антикоррупционные органы начали 5 сентября.

По данным следствия, организация координировала работу как минимум 52 колл-центров, где работали около 2700 человек. Они ежедневно обманывали украинцев и иностранцев. Под прикрытием правоохранителей преступники также обеспечивали продажу наркотических веществ, изготовление поддельных евро и контрафактных сигарет, а также занимались пытками и похищениями людей.

В НАБУ утверждают, что участники организации регулярно платили "откаты" представителям СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора. В обмен колл-центры якобы получали гарантии, что в течение месяца в них не будут проводить обыски.

Сеть магазинов "U420" также принадлежала этой организации. Она продавала продукцию с запрещенными веществами под видом сувениров. Из обнародованных записей стало известно, что фигуранты обсуждали, как договориться с министром внутренних дел, чтобы тот не мешал работе сети.