Укр Рус
24 Канал Новости Украины "STOP Коррупция": журналисты принесли Коломойскому в суд символический подарок
13 февраля, 18:51
2

"STOP Коррупция": журналисты принесли Коломойскому в суд символический подарок

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • 13 февраля судебное заседание по делу Игоря Коломойского о незаконной легализации средств было перенесено.
  • Журналисты подарили Коломойскому символический пакет.

В Подольском районном суде Киева 13 февраля должны были провести заседание по делу незаконной легализации средств Игорем Коломойским. Сегодня он отмечает 63-й День рождения.

По этому случаю Коломойский получил интересный подарок. Об этом сообщили Новости.LIVE.

Смотрите также Более 3 миллиардов долларов: Коломойский и Боголюбов должны возместить деньги Приватбанка

Что журналисты подарили Коломойскому?

В пятницу, 13 февраля, состоялась очередная попытка провести заседание суда по делу Игоря Коломойского и хищения миллиардов гривен. Однако слушания снова перенесли. Однако нынешний визит в суд, вероятно, запомнился как журналистам, так и самому Коломойскому.

Просто в зал ему принесли интересный и главное символический "подарок". В день рождения бизнесмена ему передали пакет с надписью "STOP Коррупция". Коломойский спокойно отреагировал на презент.

Журналисты передали Коломойскому символический "подарок" на День рождения: видео

Напомним, заседание суда касалось рассмотрения дела о вероятной легализации 9,2 миллиардов гривен денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты", однако заседание снова перенесли.

В чем подозревают Коломойского?

  • Дело Игоря Коломойского по ряду уголовных эпизодов в сентябре передали в суд. Правоохранители подозревают, что бизнесмен присвоил средств банковской системы, а также совершил другие преступления.

  • В споре между "Укрнафтой" и компаниями, связанными с Коломойским, международный суд принял решение в пользу компании. Коломойский проиграл суд и должен компенсировать часть претензий по возмещению задолженностей и убытков.

  • Рассмотрение дела против Игоря Коломойского 8 декабря было перенесено. Заседание не состоялось из-за неявки стороны защиты и необходимости приобщения дополнительных доказательств.