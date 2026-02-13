З цієї нагоди Коломойський отримав цікавий подарунок. Про це повідомили Новини.LIVE.
Дивіться також Понад 3 мільярди доларів: Коломойський та Боголюбов мають відшкодувати гроші Приватбанку
Що журналісти подарували Коломойському?
У п'ятницю, 13 лютого, відбулася чергова спроба провести засідання суду щодо справи Ігоря Коломойського та розкрадання мільярдів гривень. Однак слухання знову перенесли. Проте нинішній візит до суду, ймовірно, запам'ятався як журналістам, так і самому Коломойському.
Просто до зали йому принесли цікавий та головне символічний "подарунок". У день народження бізнесмена йому передали пакет з написом "STOP Корупція". Коломойський спокійно відреагував на презент.
Журналісти передали Коломойському символічний "подарунок" на День народження: відео
Нагадаємо, засідання суду стосувалося розгляду справи щодо ймовірної легалізації 9,2 мільярда гривень грошей з "ПриватБанку" та "Укрнафти", однак засідання знову перенесли.
У чому підозрюють Коломойського?
Справу Ігоря Коломойського щодо низки кримінальних епізодів у вересні передали до суду. Правоохоронці підозрюють, що бізнесмен привласнив кошти банківської системи, а також вчинив інші злочини.
У спорі між "Укрнафтою" та компаніями, пов’язаними з Коломойським, міжнародний суд ухвалив рішення на користь компанії. Коломойський програв суд і має компенсувати частину претензій щодо відшкодування заборгованостей та збитків.
Розгляд справи проти Ігоря Коломойського 8 грудня було перенесено. Засідання не відбулося через неявку сторони захисту та необхідність долучення додаткових доказів.