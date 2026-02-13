По этому случаю Коломойский получил интересный подарок. Об этом сообщили Новости.LIVE.
Что журналисты подарили Коломойскому?
В пятницу, 13 февраля, состоялась очередная попытка провести заседание суда по делу Игоря Коломойского и хищения миллиардов гривен. Однако слушания снова перенесли. Однако нынешний визит в суд, вероятно, запомнился как журналистам, так и самому Коломойскому.
Просто в зал ему принесли интересный и главное символический "подарок". В день рождения бизнесмена ему передали пакет с надписью "STOP Коррупция". Коломойский спокойно отреагировал на презент.
Журналисты передали Коломойскому символический "подарок" на День рождения: видео
Напомним, заседание суда касалось рассмотрения дела о вероятной легализации 9,2 миллиардов гривен денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты", однако заседание снова перенесли.
В чем подозревают Коломойского?
Дело Игоря Коломойского по ряду уголовных эпизодов в сентябре передали в суд. Правоохранители подозревают, что бизнесмен присвоил средств банковской системы, а также совершил другие преступления.
В споре между "Укрнафтой" и компаниями, связанными с Коломойским, международный суд принял решение в пользу компании. Коломойский проиграл суд и должен компенсировать часть претензий по возмещению задолженностей и убытков.
Рассмотрение дела против Игоря Коломойского 8 декабря было перенесено. Заседание не состоялось из-за неявки стороны защиты и необходимости приобщения дополнительных доказательств.