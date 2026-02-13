По этому случаю Коломойский получил интересный подарок. Об этом сообщили Новости.LIVE.

Смотрите также Более 3 миллиардов долларов: Коломойский и Боголюбов должны возместить деньги Приватбанка

Что журналисты подарили Коломойскому?

В пятницу, 13 февраля, состоялась очередная попытка провести заседание суда по делу Игоря Коломойского и хищения миллиардов гривен. Однако слушания снова перенесли. Однако нынешний визит в суд, вероятно, запомнился как журналистам, так и самому Коломойскому.

Просто в зал ему принесли интересный и главное символический "подарок". В день рождения бизнесмена ему передали пакет с надписью "STOP Коррупция". Коломойский спокойно отреагировал на презент.

Журналисты передали Коломойскому символический "подарок" на День рождения: видео

Напомним, заседание суда касалось рассмотрения дела о вероятной легализации 9,2 миллиардов гривен денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты", однако заседание снова перенесли.

В чем подозревают Коломойского?