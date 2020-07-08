Дело "Ленинской кузницы" против Порошенко закрыли, – адвокат Новиков
Одно из дел против пятого президента Петра Порошенко 8 июля закрыли. Говорится об уголовном производстве в отношении завода Кузница на Рыбальском.
Документ о закрытии дела обнародовал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков на своей странице в фейсбук. Сейчас в ГБР еще не прокомментировали это решение.
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Что известно о закрытии дела против Порошенко
Адвокат сообщил, что получил соответствующее постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого.
Новиков утверждает, что Корецкий вроде бы заявил о давлении на него с целью возбуждения уголовных производств против Петра Порошенко. Следователь вскоре должен выступить с заявлением.
Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения. А они говорят, что ты "иди", ведь для тебя нет места. Конечно, я готов выйти на прессу,
– сказал Корецкий.
Документ о закрытии дела против Порошенко / Фото Ильи Новикова
Видео обращение Ильи Новика и Олега Корецкого:
Что известно о "Кузнице на Рыбальском"?
- Завод основан в 1862 году на Рыбальском полуострове в Киеве, ранее носил название "Ленинская кузница". Главный вид деятельности – судостроение, машиностроение и металлообработка. Порошенко приобрел этот завод в 1995 году и до 2017 года Кононенко был конечным бенефициаром (владельцем) завода.
- В 2018 стало известно, что акции завода приобрела оффшорная компания Тигипко. А журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что перед продажей из "Кузницы на Рыбальском" вывели более 60 тысяч квадратных метров недвижимости.
- С началом войны на Донбассе в 2014 году завод начал участвовать в многомиллиардных военных госзаказах, хотя до этого занимался только гражданскими проектами.
- В конце сентября прошлого года ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском". ГБР также допросило Порошенко по этому делу.