Одно из дел против пятого президента Петра Порошенко 8 июля закрыли. Говорится об уголовном производстве в отношении завода Кузница на Рыбальском.

Документ о закрытии дела обнародовал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков на своей странице в фейсбук. Сейчас в ГБР еще не прокомментировали это решение.

Интересно За какую сумму Порошенко продал Тигипко завод "Кузница на Рыбальском"

Что известно о закрытии дела против Порошенко

Адвокат сообщил, что получил соответствующее постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого.

Новиков утверждает, что Корецкий вроде бы заявил о давлении на него с целью возбуждения уголовных производств против Петра Порошенко. Следователь вскоре должен выступить с заявлением.

Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения. А они говорят, что ты "иди", ведь для тебя нет места. Конечно, я готов выйти на прессу,

– сказал Корецкий.

Документ о закрытии дела против Порошенко / Фото Ильи Новикова

Видео обращение Ильи Новика и Олега Корецкого:

Что известно о "Кузнице на Рыбальском"?