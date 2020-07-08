Справу "Ленінської кузні" проти Порошенка закрили, – адвокат Новіков
Одну зі справ проти п'ятого президента Петра Порошенка 8 липня закрили. Мовиться про кримінальне провадження щодо заводу Кузня на Рибальському.
Документ про закриття справи оприлюднив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков на своїй фейсбук-сторінці. Наразі в ДБР ще не прокоментували це рішення.
Цікаво За яку суму Порошенко продав Тігіпку завод "Кузня на Рибальському"
Що відомо про закриття справи проти Порошенка
Адвокат повідомив, що отримав відповідну постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького.
Новіков стверджує, що Корецький начебто заявив про тиск на нього з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Слідчий незабаром має виступити із заявою.
Сам Олег Корецький заявив про тиск на себе з боку якихось "харківських" осіб.
Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, "харківські", починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: Немає складу злочину. А вони кажуть, що ти "йди", бо для тебе немає місця. То звісно, що я готовий вийти на пресу,
– сказав Корецький.
Документ про закриття справи проти Порошенка / Фото Іллі Новікова
Відео звернення Іллі Новіка та Олега Корецького:
Що відомо про "Кузню на Рибальському"?
- Завод заснований у 1862 році на Рибальському півострові в Києві, раніше мав назву "Ленінська кузня". Головний вид діяльності – суднобудування, машинобудування та металообробка. Порошенко придбав цей завод у 1995 році і до 2017 року разом Кононенком був кінцевим бенефіціаром (власником) заводу.
- У 2018 стало відомо, що акції заводу придбала офшорна компанія Тігіпка. А журналісти-розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що перед продажем з "Кузні на Рибальському" вивели понад 60 тисяч квадратних метрів нерухомості.
- З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проєктами.
- Наприкінці вересня минулого року ДБР обшукало офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить Порошенку. Причиною називали можливе порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. ДБР також допитало Порошенка у цій справі.