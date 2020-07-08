Одну зі справ проти п'ятого президента Петра Порошенка 8 липня закрили. Мовиться про кримінальне провадження щодо заводу Кузня на Рибальському.

Документ про закриття справи оприлюднив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков на своїй фейсбук-сторінці. Наразі в ДБР ще не прокоментували це рішення.

Цікаво За яку суму Порошенко продав Тігіпку завод "Кузня на Рибальському"

Що відомо про закриття справи проти Порошенка

Адвокат повідомив, що отримав відповідну постанову від керівника слідчої групи Олега Корецького.

Новіков стверджує, що Корецький начебто заявив про тиск на нього з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Слідчий незабаром має виступити із заявою.

Сам Олег Корецький заявив про тиск на себе з боку якихось "харківських" осіб.

Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, "харківські", починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: Немає складу злочину. А вони кажуть, що ти "йди", бо для тебе немає місця. То звісно, що я готовий вийти на пресу,

– сказав Корецький.



Документ про закриття справи проти Порошенка / Фото Іллі Новікова

Відео звернення Іллі Новіка та Олега Корецького:

Що відомо про "Кузню на Рибальському"?