Это уже опасно: что будет с Медведчуком

Сегодня суд решает дальнейший статус Медведчука: продолжить меру пресечения или завтра он выйдет из-под домашнего ареста. Судя по началу процесса – прокурорам будет трудно.

Занадто непрофесійно вони виглядають на фоні адвокатів Медведчука. Чому такий непрофесіоналізм – не знаю.

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Можливо, це просто рівень наших правоохоронців, а, можливо, піддавки влади із Медведчуком. Тільки не кажіть, що владі не вигідно випустити Медведчука з-під домашнього арешту. Вигідно.

Занадто сильно впали рейтинги "Опоблоку" останнім часом. І "ЄС", і "Батьківщина" почали обходити "Опоблок", наближаючись до "Слуг". А це вже небезпечно.

Медведчука можуть відпустити з-під домашнього арешту / Фото 24 канал

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Тому треба терміново випускати Медведчука на політичну сцену й підіймати рейтинги "Опоблоку", але звісно, це – лише гіпотеза. Можливо, навіть хибна. Остаточні висновки робитимемо завтра.

Спостерігаємо і робимо висновки.