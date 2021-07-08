Занадто непрофесійно вони виглядають на фоні адвокатів Медведчука. Чому такий непрофесіоналізм – не знаю.
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Можливо, це просто рівень наших правоохоронців, а, можливо, піддавки влади із Медведчуком. Тільки не кажіть, що владі не вигідно випустити Медведчука з-під домашнього арешту. Вигідно.
Медведчука можуть відпустити з-під домашнього арешту / Фото 24 канал
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Тому треба терміново випускати Медведчука на політичну сцену й підіймати рейтинги "Опоблоку", але звісно, це – лише гіпотеза. Можливо, навіть хибна. Остаточні висновки робитимемо завтра.
Спостерігаємо і робимо висновки.