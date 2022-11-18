А об исполнении террористами решения суда и речь не идет. Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель и политический эксперт Валерий Клочок.
Важно Россия подделывала доказательства и не способствовала следствию: что означает приговор по делу MH17
"Не было бы войны – самолеты не сбивали бы"
По его мнению, досадным является тот факт, что Международный суд в Нидерландах, который считают образцом справедливости, принимает подобные решения. Понятно, что суд руководствовался имеющейся базой доказательств, но самое главное доказательство, не требующее подтверждения – это то, что Россия начала войну против Украины.
"Во всех бедах виновата Россия. Это нужно зафиксировать и не проводить аналогий или что-то пытаться доказать", – подчеркнул Клочок.
Это по умолчанию – не было бы войны – не было бы сбивания самолетов и не падали ракеты на территории Польши или Молдовы,
– подчеркнул политический эксперт.
Клочок прокомментировал первые приговоры по делу MH17: смотрите видео
Приговоры Международного суда по делу MH17: что известно
- 17 ноября Международный суд в Нидерландах признал виновными в избиении боинга MH17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. По словам судьи Хендрика Стейнхауса, обвиняемые осознавали последствия запуска ракеты.
- Кроме того, Гаагский суд постановил, что Россия контролировала боевиков квазиобразования в Донецкой области при сбитии лайнера. Судья Стейнхаус напомнил, что русские наемники имели российское гражданство, а многие из них раньше служили в рядах страны-агрессора.
- Террористов приговорили к пожизненному заключению. Однако приговор был оглашен заочно, ведь боевики до сих пор на свободе. Также их обязали выплатить компенсацию семьям погибших. Полная сумма выплат составит 16 миллионов евро. В то же время, еще одного подозреваемого, россиянина Пулатова, оправдали.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на первые приговоры по MH17. Он подчеркнул, что это очень важное решение, но на скамье подсудимых должны быть и заказчики, ведь безнаказанность приведет к новым подобным преступлениям.
- В США решение Международного уголовного суда назвали "серьезным шагом". Однако отметили, что предстоит еще много работы, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.