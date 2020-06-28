Результаты 6 лет расследований в деле о сбитии самолета рейса МН17 поставили под сомнение. Адвокаты одного из обвиняемых пытаются затянуть дело, поэтому требуют новых расследований и допросов очередных свидетелей.

При этом, часть доводов защиты базируется на фейках Кремля. Тогда, как прокуратура Нидерландов настаивает на своем: "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines сбили из российского "Бука". Подробнее – в материале 24 канала.

Важно Резонансные доказательства: прокуроры обнародовали разговор боевиков после сбития МН17 над Донбассом

Мария Кнайфф – одна из 7 судей, которые рассматривают дело о сбитии самолета рейса МН17. Накануне она объяснила журналистам и родственникам, которые приехали в Амстердам, на каком этапе находится судебный процесс.

"На протяжении последних дней многие люди меня спрашивали об этом. Что же, могу сказать, что сейчас решается вопрос – полное ли дело, или же нужны дополнительные следственные действия", – отметила она.

Что известно о катастрофе MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из России.



В России все отрицают. Что могло стать причиной катастрофы МН17: версии прокуратуры Нидерландов – 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из России.В России все отрицают. Что могло стать причиной катастрофы МН17: версии прокуратуры Нидерландов – по ссылке . Сейчас продолжаются судебные заседания по делу.

Пока стороны не перешли к слушаниям по существу. Все из-за того, что защита пытается затянуть рассмотрение дела. И использует при этом аргументы Кремля. В частности – о том, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines мог сбить украинский истребитель.

Защита ссылается на фейки Кремля

Защита ссылается на фейковое сообщение в твиттере псевдодиспетчера по кличке Карлос. Вроде тот на радарах запеленговал 2 украинских истребителя рядом с "Боингом". Но адвокаты не вспоминают о том, что позже выяснилось: никакого диспетчера Карлоса вообще не существует.

Кроме того, защита настаивает на том, что необходимо допросить еще с сотню свидетелей, которые якобы все видели собственными глазами. В частности – бывшую учительницу иностранного языка, которая работала на пропагандистском канале так называемой "ДНР" – Валентину.



Псевдосвидетель Валентина, какую хочет допросить сторона защиты / Скриншот из видео

Лично Валентина ничего не видела. Но активно рассказывала российским пропагандистским телеканалам, что вроде бы местные жители 17 июля 2014 года в небе видели два украинских СУ-25.

Что установила прокуратора Нидерландов

В нидерландской прокуратуре на все эти упреки защиты имеется обстоятельный ответ в виде дела на 40 тысячах страниц. Доказательства собирали как в Украине, так и в России в течение 6 лет. Следователи доподлинно установили: самолет рейса МН17 сбили из российского "Бука".

Прокурор Вард Фердинандуссе подчеркнул: на это указывают, в частности, повреждения "Боинга", фрагменты, обнаруженные в телах погибших, данные с радаров, показания свидетелей, а также соответствующие фото и видео.



Сбитый лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур / Фото Sky News

Доказать это нидерландским следователям помогали украинские специалисты. Этот суд важен для нашей страны. Ведь он помогает установить факт российской агрессии на Донбассе.

В МИД подчеркнули: голландские прокуроры поднимают большой спектр тем в своем судебном процессе. Начиная от кампании дезинформации, заканчивая ситуацией на оккупированных территориях.

Поэтому теперь это видит мир не только со слов Украины, а и со слов независимых и беспристрастных прокуроров,

– отметила Оксана Золотарева, заместитель директора Департамента международного права МИД.

Нидерландские прокуроры настаивают на том, что дополнительные расследования не имеют смысла. Впрочем, они согласились дать защите больше времени на исследование материалов дела.

Судебные слушания по сути предлагают начать уже в феврале 2020 года. Окончательное же решение по этому судье примут 3 июля – в последний день второго блока судебного процесса.