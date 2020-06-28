Результати 6 років розслідувань у справі про збиття літака рейсу МН17 поставили під сумнів. Адвокати одного з обвинувачених намагаються затягнути справу, тому вимагають нових розслідувань та допитів чергових свідків.

При цьому, частина доводів захисту базується на фейках Кремля. Тоді, як прокуратура Нідерландів наполягає на своєму: "Боїнг" авіакомпанії Malaysia Airlines збили з російського "Бука". Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Важливо Резонансні докази: прокурори оприлюднили розмову бойовиків після збиття МН17 над Донбасом

Марія Кнайфф – одна з 7 суддів, які розглядають справу про збиття літака рейсу МН17. Напередодні вона пояснила журналістам та родичам, які приїхали до Амстердаму, на якому етапі перебуває судовий процес.

"Впродовж останніх днів багато людей мене питали про це. Що ж, можу сказати, що наразі вирішується питання – чи справа повна, або ж потрібні додаткові слідчі дії", – зазначила вона.

Що відомо про катастрофу MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії.



У Росії все заперечують. Що могло стати причиною катастрофи МH17: версії прокуратури Нідерландів – 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу. Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії.У Росії все заперечують. Що могло стати причиною катастрофи МH17: версії прокуратури Нідерландів – за посиланням . Наразі тривають судові засідання у справі.



Поки що сторони не перейшли до слухань по суті. Все через те, що захист намагається затягнути розгляд справи. І використовує при цьому аргументи Кремля. Зокрема – про те, що Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines міг збити український винищувач.

Захист посилається на фейки Кремля

Захист посилається на фейковий допис у твіттері псевдодиспетчера на прізвисько Карлос. Начебто той на радарах запеленгував 2 українських винищувача поруч з "Боїнгом". Але адвокати не згадують про те, що пізніше з'ясувалося: жодного диспетчера Карлоса взагалі не існує.

Крім того, захист наполягає на тому, що необхідно допитати ще із сотню свідків, які начебто все бачили на власні очі. Зокрема – колишню вчительку іноземної мови, яка працювала на пропагандистському каналі так званої "ДНР" – Валентину.



Псевдосвідок Валентина, яку хоче допитати сторона захисту / Скриншот з відео

Особисто Валентина нічого не бачила. Але активно розповідала російським пропагандистським телеканалам, начебто місцеві жителі 17 липня 2014 року у небі бачили два українських СУ-25.

Що встановила прокуратора Нідерландів

У нідерландської прокуратури на всі ці закиди захисту є ґрунтовна відповідь у вигляді справи на 40 тисячах сторінок. Докази збирали як в Україні, так і в Росії протягом 6 років. Слідчі достеменно встановили: літак рейсу МН17 збили з російського "Бука".

Прокурор Вард Фердінандуссе підкреслив: на це вказують, зокрема, пошкодження "Боїнга", фрагменти, виявлені в тілах загиблих, дані з радарів, покази свідків, а також відповідні фото та відео.



Збитий лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур / Фото Sky News

Довести це нідерландським слідчим допомагали українські фахівці. Цей суд важливий для нашої країни. Адже він допомагає встановити факт російської агресії на Донбасі.

У МЗС наголосили: голландські прокурори підіймають великий спектр тем в своєму судовому процесі. Починаючи від кампанії дезінформації, закінчуючи ситуацією на окупованих територіях.

Тож тепер це бачить світ – не тільки зі слів України, а й зі слів незалежних і неупереджених прокурорів,

– наголосила Оксана Золотарьова, заступник директора Департаменту міжнародного права МЗС.

Нідерландські прокурори наполягаютьна тому, що додаткові розслідування не мають сенсу. Втім, вони погодилися надати захисту більше часу на дослідження матеріалів справи.

Судові слухання по суті пропонують почати вже у лютому 2020 року. Остаточне ж рішення щодо цього судді ухвалять 3 липня – в останній день другого блоку судового процесу.