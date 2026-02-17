Галущенко заявил, что обучение сына за 200 тысяч долларов оплатил "богатый крестный отец"

Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплачивал "богатый крестный отец". Это прозвучало перед судебным заседанием по делу "Мидас".

В то же время прокуроры утверждают, что часть средств, полученных преступной организацией, могли потратить на образование детей. Об этом сообщает hromadske.

Смотрите также Сняли с поезда в 4 утра, – Галущенко рассказал детали своего задержания

Что сказал Галущенко?

Герман Галущенко заявил, что за обучение его сына в Швейцарии платили другие люди, в частности крестный отец.

По словам бывшего чиновника, первый год обучения оплатил "очень богатый" кум, а впоследствии – другое лицо.

Там разные средства, всем это очень интересно. Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все состоятельные,

– сказал Галущенко.

Имя благотворителя он назвать отказался, объяснив это "некорректностью".

Заявление прозвучало перед заседанием суда по избранию меры пресечения. Прокурор САП Иван Дячук отметил, что часть средств, полученных преступной организацией, Галущенко якобы потратил на обучение детей.

Ранее журналисты-расследователи установили, что сын экс-чиновника уже несколько лет учится в престижном швейцарском колледже College Alpin Beau Soleil, где годовая стоимость обучения с проживанием может достигать примерно 200 тысяч долларов.

Напомним, 15 февраля Галущенко задержали при попытке выехать из Украины и сообщили о подозрении в причастности к коррупционной схеме "Мидас". Прокуроры планируют ходатайствовать об аресте с возможностью залога в 425 миллионов гривен.

В чем подозревают экс-министра?