В авто у водителя Ермака нашли планы назначений на руководящие должности в СБУ
12 мая, 18:53
В авто у водителя Ермака нашли планы назначений на руководящие должности в СБУ

Сергей Попович
Основные тезисы
  • У водителя Андрея Ермака в автомобиле нашли планы назначений на руководящие должности в СБУ.
  • Бумаги содержали заголовок "СБ Украины: программа максимум" и указывали фамилии лиц, которые не были названы прокурором.

У водителя экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака нашли планы по назначениям на руководящие должности СБУ. Планы имели заголовок "СБ Украины: программа максимум".

Что нашли у водителя Ермака?

В декабре 2025 года во время обысков у водителя Андрея Ермака в автомобиле "Мерседес" обнаружили 3 листа бумаги, которые имели заголовок "СБ Украины: программа максимум".

Бумаги содержат план назначений на руководящие должности СБУ. Имена лиц прокурор не назвала, но они указаны в материалах дела.

Была также "средняя программа" и "программа минимум", где есть те же фамилии. Вероятно, более важные для Ермака назначения.

Какие детали дела?

  • 11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с Андреем Ермаком. Ему сообщили о подозрении участия в преступной организации. Она могла легализовать 460 миллионов гривен на строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине, что под Киевом.

  • ВАКС рассмотрит меру пресечения для Андрея Ермака 12 мая, прокуроры будут просить содержание под стражей или залог 180 миллионов гривен.

  • Подозрение объявили еще шестерым фигурантам. Источник "РБК-Украина" утверждали, что речь идет, в частности, о Тимуре Миндиче и бывшем вице-премьер-министре Украины Алексее Чернышеве.

