Почти год в СИЗО: ВАКС освободил бывшего советника Галущенко под домашний арест

5 ноября Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи бывшего советника министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка и поместил его под круглосуточный домашний арест. Фигурант провел в следственном изоляторе почти один год.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Каковы подробности?

Соответствующее ходатайство прокурора САП удовлетворил следственный судья Виктор Ногачевский. Причиной изменения меры пресечения стало истечение сроков досудебного расследования и длительное пребывание подозреваемого под стражей.

Согласно решению суда, Игорь Миронюк обязан постоянно находиться по месту жительства, не покидать пределы Киева и носить электронный браслет контроля. Также фигурант должен сдать все паспорта для выезда за границу.

Передача средств в "бэк-офис" Деркача

Следствие называет бывшего чиновника одним из ключевых фигурантов операции "Мидас". По версии правоохранителей, во время работы советником экс-министра энергетики Германа Галущенко он мог получать деньги от другого подозреваемого – Басова.

Полученные финансовые средства подозреваемый передавал непосредственно в "бэк-офис" схемы. Это помещение было оборудовано в квартире предателя Деркача.

Накануне, 4 ноября, НАБУ и САП официально завершили расследование в этом деле. В настоящее время все собранные материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Увеличение залога для супруги другого фигуранта

В этом же деле 5 ноября Апелляционная палата ВАКС пересмотрела меру пресечения в отношении Александры Фурсенко. Она является женой другого подозреваемого – Игоря Фурсенко по прозвищу Решик.

Судьи существенно повысили размер назначенного залога, увеличив его с 10 до 25 миллионов гривен. Детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают женщину в легализации денежных средств, причем информация о ней в рамках операции "Мидас" была обнародована впервые.