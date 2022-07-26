Грищенко и Лавринович не в Украине, но в розыске: как продвигается дело о Харьковских соглашениях

Подозреваемые по делу о Харьковских соглашениях Александр Лавринович и Константин Грищенко скрылись за границу. Их объявили в международный розыск. В ГБР рассказали, как продвигается дело.

Следствию стало известно, как и когда подозреваемые по делу о Харьковских соглашениях покинули Украину. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает 24 канал.

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Грищенко и Лавриновича разыскивают, хотят привлечь Интерпол

Экс-министр иностранных дел Грищенко покинул Украину в январе этого года и улетел в Париж, а экс-министр юстиции Лавринович покинул Украину в мае, во время полномасштабной войны россии против Украины.

В настоящее время следствие устанавливает нынешнее местонахождение подозреваемых в госизмене. Сафьян добавила, что это тайна довольно долгого расследования.

Но оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск,

– добавила она.

Как продвигается дело

Спикер заверила, что "расследования о Харьковских соглашениях не останавливались ни на мгновение".

Следующим шагом ГБР будет:

Получение разрешения суда о задержании Грищенко и Лавриновича.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых,

Параллельно с этим следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и о том, чтобы по красной линии Интерпола фигурантов дела объявили в розыск.

В настоящее время в качестве свидетелей дела опросили уже 25 человек. Также ГБР провело 15 выемок документов, назначило 22 экспертизы и объявило 4 подозрения. Кроме Лавриновича и Грищенко, в этом деле о госизмене подозревают бывшего украинского премьера Николая Азарова и беглого экс-президента Виктора Януковича.

Харьковские соглашения Это соглашение между Украиной и россией 2010 года – тогда кремлю предоставили право держать свои войска в Крыму до 2042 года. Как следствие, это привело к увеличению количества военных и спецслужб россии на полуострове. Уже в 2014 году россия с их помощью оккупировала Крым. Досудебное расследование установило, что содержание и условия Харьковских соглашений были навязаны тогда еще действующим президентом россии дмитрием медведевым тогдашнему премьер-министру Украины – Николаю Азарову.

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