Дело о катастрофе Ан-26 под Чугуевом передали в суд

15 января 2022 , 09:51
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Источник:

телеграм ГБР

В суд направили обвинительный акт в отношении фигурантов дела о крушении Ан-26 под Чугуевом. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Материалы по делу передали в суд 14 января. Они касаются людей, подозреваемых в действиях, которые привели к авиакатастрофе военного самолета Ан-26.

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Дело о катастрофе передали в суд

В суд направили обвинительный акт в отношении фигурантов дела:

  • бывшего командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова,
  • бывшего руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра туринского,
  • бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова,
  • двух его заместителей и бывшего руководителя полетов воинской части.

Следствие установило, что они небрежно относились к военной службе в условиях особого периода, нарушили правила полетов, подготовку к ним и правила эксплуатации самолетов.

В частности, количество курсантов на борту во время того полета Ан-26 превышало норму.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит наказание в виде заключения сроком до 15 лет.

Обратите внимание! Досудебное расследование по делу завершили в рекордные для уголовных производств такой категории сроки (7 месяцев 10 дней). После этого подозреваемые и их защитники, а также потерпевшие в течение 8 месяцев имели возможность ознакомить со всеми материалами уголовного производства.


Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: что известно

  • Самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года.
  • В авиакатастрофе погибли 26 из 27 находившихся на борту. Выжить удалось только 1 курсанту, а еще одного не допустили к полету.
  • Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.


Авиакатастрофа под Чугуевом / инфографика 24 канала

Заметьте – 25 сентября и родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео

Отрывок из сообщения ГБР:

Вчера, 14 января, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего Командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, бывшего командира воинской части А4104, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части, действия которых привели к трагическим последствиям – авиационной катастрофе военного самолета Ан-26Ш.

Автор: Наталія Пристанська