Дело о массовых беспорядках: одним из организаторов был полковник Голубан, – СМИ

31 января 2022 , 17:52
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Источник:

"РБК-Украина"

СМИ пишут, что якобы одним из организаторов массовых беспорядков в Украине был полковник Юрий Голубан. Последнего якобы подозревают в связях с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной части Донбасса.

Соответствующую информацию обнародовали СМИ. Предварительно пишут, что якобы его задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Автор: Діана Квасневська