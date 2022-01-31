Дело о массовых беспорядках: одним из организаторов был полковник Голубан, – СМИ
31 января 2022 , 17:52Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
СМИ пишут, что якобы одним из организаторов массовых беспорядков в Украине был полковник Юрий Голубан. Последнего якобы подозревают в связях с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной части Донбасса.
Соответствующую информацию обнародовали СМИ. Предварительно пишут, что якобы его задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции.
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К подготовке беспорядков якобы причастен Голубан
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