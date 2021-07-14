Дело о покушении на работника СБУ: сообщник Нескоромного пошел на сделку со следствием

Подозреваемый по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрей Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Договоренность между ними утвердил Печерский райсуд Киева.

Расюк обязался сотрудничать в разоблачении заказчика нападения бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и дал на это письменное согласие. Потерпевший Наумов дал свое письменное согласие.

Важно Скандал вокруг покушения на генерала СБУ: какие версии относительно событий

Печерский райсуд Киева назначил Расюку согласованное наказание – 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

В чем обвиняют Расюка

До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство.