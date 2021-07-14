Дело о покушении на работника СБУ: сообщник Нескоромного пошел на сделку со следствием
14 июля 2021 , 10:31Читати новину українською
Подозреваемый по делу о подготовке убийства сотрудника СБУ Андрей Расюк заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Договоренность между ними утвердил Печерский райсуд Киева.
Расюк обязался сотрудничать в разоблачении заказчика нападения бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и дал на это письменное согласие. Потерпевший Наумов дал свое письменное согласие.
Важно Скандал вокруг покушения на генерала СБУ: какие версии относительно событий
Печерский райсуд Киева назначил Расюку согласованное наказание – 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.Интересно! До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство.
В чем обвиняют Расюка
- Полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка задержали 23 января. По версии следствия, он готовил убийство другого работника СБУ – генерала Андрея Наумова.
- Организатор предлагал за убийство 50 тысяч долларов. Им оказался Дмитрий Нескоромный. 27 января ему сообщили о подозрении, но Нескоромному удалось бежать за границу.
- Вскоре после этого он записал видео из Брюсселя, в котором сообщил, что жив. Сейчас он находится в розыске.