2 августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на закупках БПЛА и РЭБ для Сил обороны. В ней фигурирует нардеп, главы РВА и ГВА, военнослужащие Нацгвардии, бенефициар предприятия и директор компании-поставщика БПЛА.

24 Канал собрал всю информацию, что сейчас известно об этом скандальном коррупционном деле.

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Что известно о коррупции при закупках Силам обороны?