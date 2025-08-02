Разоблачение коррупции при закупке БПЛА и РЭБ: все, что известно о скандальном деле
2 августа НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на закупках БПЛА и РЭБ для Сил обороны. В ней фигурирует нардеп, главы РВА и ГВА, военнослужащие Нацгвардии, бенефициар предприятия и директор компании-поставщика БПЛА.
24 Канал собрал всю информацию, что сейчас известно об этом скандальном коррупционном деле.
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Что известно о коррупции при закупках Силам обороны?
В "Слуге народа" добавили, что приняли решение отстранить Кузнецова от руководства областной организацией партии. Дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии. Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде, Депутатом, который фигурирует в деле, оказался Алексей Кузнецов от "Слуги народа". Арахамия сообщил, что на время расследования членство Кузнецова во фракции приостановят. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей, В Центре противодействия коррупции отметили, что Кузнецов голосовал за ограничение независимости НАБУ и САП, а позже поддержал законопроект, который возвращает полномочия этим органам. Он был избран нардепом в 2019 году на Луганщине. Этот депутат также является членом комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Кроме того, был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко". Сергей Гайдай, по данным СМИ, может быть причастен к делу о коррупции на закупки БПЛА и систем РЭБ. Ранее он возглавлял Луганскую ОВА, а сейчас является главой Мукачевской районной государственной администрации. В сети пишут о его задержании. По указанию министра МВД Игоря Клименко было немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей. В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью. Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добродетели и профессиональной пригодности, НАБУ и САП сообщили, что 2 августа был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления. В состав организованной преступной группы входили народный депутат Украины IX созыва, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций, начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды, По аналогичному механизму действовала и схема закупки FPV-дронов. Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 миллионов гривен с предприятием, которое поставило продукцию по завышенной на около 80 тысяч долларов США стоимости. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат". Сейчас 4 фигурантов задержаны. Зеленский 2 августа сообщил, что заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу,
– говорится в заявлении.
Нардеп Алексей Кузнецов фигурирует в деле
– написал он.
Среди задержанных по делу о дронах – экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, – СМИ
Нацгвардейцы отстранены
– сообщил Клименко.
Детали дела от НАБУ
– говорится в заявлении НАБУ.
Зеленский первым сообщил о деле
– написал президент.
В "Слуге народа" добавили, что приняли решение отстранить Кузнецова от руководства областной организацией партии.
Дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении его из партии. Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде,
Депутатом, который фигурирует в деле, оказался Алексей Кузнецов от "Слуги народа".
Арахамия сообщил, что на время расследования членство Кузнецова во фракции приостановят.
Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей,
В Центре противодействия коррупции отметили, что Кузнецов голосовал за ограничение независимости НАБУ и САП, а позже поддержал законопроект, который возвращает полномочия этим органам.
Он был избран нардепом в 2019 году на Луганщине. Этот депутат также является членом комитета Рады по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Кроме того, был помощником нардепов от "Партии регионов" и "Блока Петра Порошенко".
Сергей Гайдай, по данным СМИ, может быть причастен к делу о коррупции на закупки БПЛА и систем РЭБ.
Ранее он возглавлял Луганскую ОВА, а сейчас является главой Мукачевской районной государственной администрации.
В сети пишут о его задержании.
По указанию министра МВД Игоря Клименко было немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов с должностей.
В Национальной гвардии мы внедряем системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри. Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью. Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добродетели и профессиональной пригодности,
НАБУ и САП сообщили, что 2 августа был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц причастных к совершению коррупционного преступления.
В состав организованной преступной группы входили народный депутат Украины IX созыва, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций, начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды,
По аналогичному механизму действовала и схема закупки FPV-дронов. Воинская часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 миллионов гривен с предприятием, которое поставило продукцию по завышенной на около 80 тысяч долларов США стоимости. После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат".
Сейчас 4 фигурантов задержаны.
Зеленский 2 августа сообщил, что заслушал доклады директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко.
Были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины. Благодарен антикоррупционным органам за работу,