"Злоупотреблял влиянием": нардеп Гунько не считает себя виновным во взяточничестве

Нардепа из Черниговской области Анатолия Гунько Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве. Ему присудили 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишение права занимать государственные должности в течение 3 лет.

Он с приговором не согласился и будет обжаловать решение в апелляции. Об этом нардеп сказал в интервью Общественному в рамках проекта "Избранники", информирует 24 Канал.

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Гунько не считает себя виновным во взяточничестве

Гунько стал первым действующим народным избранником из Черниговщины, которого Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве. Решение приняли 25 марта 2025 года.

Так, суд первой инстанции признал нардепа по 208-му округу виновным в получении взятки в 85 тысяч долларов. История, за которую судили Гунько, произошла в 2023 году.

"Я не отрицал того факта, что человек пошел ко мне с деньгами в кабинете. Когда сказали: "Гунько признал себя виновным", – это не так, потому что я не отрицал факт, который был. Когда человеку дают взятку, то после этого проводятся определенные действия: на руках человека должна быть краска специальная, или отпечатки пальцев на пакете. Мы спросили у детективов, работников СБУ, была ли краска, или делали отпечатки моих пальцев на пакете, то этого не было. Наша позиция: это были активные действия человека, который пришел ко мне в кабинет. Это была провокация", – заявил Гунько.

Нардеп не отрицает, что хотел помочь этому человеку, однако, по его мнению, это не взяточничество, а злоупотребление влиянием.

"Как юрист могу сказать, что взятка – это когда человек получает, который принимает решение, свое управленческое решение. Я не имел возможности принимать управленческое решение, я мог повлиять на кого-то, кто мог это решение принять. Только влияние и в дальнейшем, чтобы человек, вложив деньги, их вернул, не понес убытки. За это он должен был дать деньги".

По словам народного избранника Гунько, "злоупотребление влиянием" является легким преступлением.

"И это преступление квалифицируется тем лицам, например, народным депутатам, которые не своим волевым решением что-то принимают, а влияют на какое-то решение. То, что у меня и было, кстати. Максимально – от двух до пяти лет, но может быть штраф, условное, а не лишение свободы. Кроме "злоупотребления влиянием", мы еще стоим на том, что эта ситуация, что я злоупотреблял влиянием, была создана правоохранительными органами специально. В этом и есть факт провокации: если бы не была создана ситуация правоохранителями, то и злоупотребления не было бы, и разговора о деньгах не было бы", – говорит он.