Дело о загадочной гибели подростка в Прилуках закрыли: родители будут обжаловать решение

14-летний Денис Чаленко погиб в Прилуках 29 октября 2019 года. Его тело нашли на железнодорожном пути. Правоохранители закрыли это дело в конце мая 2021 года.

Несмотря на очевидные травмы, выводы судмедэкспертизы ошеломили – они отрицали факт избиения и убийства парня. Родители хотят справедливого расследования, поэтому провели свое расследование, которое игнорируют в полиции.

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Каковы детали этого дела

Как сообщили родители, накануне гибели, их сын получал угрозы.

В день трагедии сын вернулся из школы, а потом попил чаю и пошел на бокс. Через некоторое время он перестал отвечать на звонки, тогда отец всполошился и пошел в центр Прилук.

Виктор Чаленко обратил внимание, что по городу ездила красная машина, а патрульные бросились не за ней, а к нему. Те заверили, что данных о пострадавших детях нет.

О смерти сына он узнал через сообщение от дежурной по железнодорожные станции – экстренно тормозил дизель. Оно поступило в милицию в 21:40. На этом моменте показания отца, который опознал тело сына, и версия судмедэкспертизы расходится.

Что думают родственники погибшего

Виктор Чаленко отметил, что тело сына было изуродовано: много гематом, переломов и странная полоса на лице. Также он отметил, что на пути был кровавый след и странные дыры на одежде Дениса.

Дед погибшего за это время провел свое расследование. В частности, нашел место, где вероятно произошла драка между внуком и неизвестными. Он обнаружил патрон в стене, а все подозрительные лужи оказались кровавыми. А еще недалеко от того места в сторону железнодорожного пути, где нашли тело подростка, были поломаны кусты, а по тропинке тянулся кровавый след.

Позиция правоохранителей

Дело закрыли после 1,5 года расследования.

Рассматривалось несколько версий этой трагедии, в том числе и убийство, и несчастный случай, и ошибку машинистов. Но в ходе проведения экспертиз, в ходе проведения всех следственных действий, версия убийства и версия ошибки машиниста были отброшены,

– подчеркнул советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Что говорит адвокат