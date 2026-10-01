Дочь Ирины Фарион рассказала, на что потратит 5 миллионов гривен компенсации от убийцы

В четверг, 1 октября, суд во Львове вынес приговор убийце лингвистки Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко был приговорен к пожизненному заключению и обязан выплатить дочери профессора 5 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

София Особа планирует направить эти средства на нужды подразделения "Рубеж". Об этом она сообщила после судебного заседания.

Что сказала дочь Ирины Фарион?

Дочь убитой лингвистки отметила, что два года боролась за то, чтобы убийце вынесли приговор. Она рассказала, что за это время состоялось более 80 заседаний.

Что я чувствую? Я чувствую огромную поддержку украинцев. Я чувствую, что мы живем сейчас с вами в историческое время. Был вынесен исторический приговор. Чтобы каждый понял, что убивать украинца на своей родной, данной Богом земле никто не имеет права,

– сказала дочь Ирины Фарион.

Она подчеркнула, что Зинченко получил пожизненное заключение за жестокое, тщательно спланированное преступление. Она поблагодарила всех, кто пришел поддержать ее.

Пока суд оглашал приговор, у здания собрались сторонники Фарион. Они пели гимн Украины, скандировали: "Язык объединяет страну" и требовали пожизненного заключения для убийцы.

Также присутствовали те, кто верит в невиновность осужденного. Когда Зинченко увезли обратно в СИЗО, они выкрикивали: "Позор!"

Кроме того, София Особа рассказала, что собирается делать с моральной компенсацией, которую суд обязал выплатить Вячеславу Зинченко.

5 миллионов гривен компенсации будут направлены в бригаду "Рубеж", где воевал мой муж Василий Особа. И, я думаю, мы сможем победить врага, потому что сейчас мы видим, что очень много внутренних врагов,

– сказала женщина.

Отметим, что супруг Софии Особы Василий Особа был участником российско-украинской войны. Он погиб 6 октября 2024 года на Северском направлении.

Защита обвиняемого Вячеслава Зинченко готовит апелляцию на приговор и настаивает, что дело полностью сфальсифицировали. Адвокаты заявляют о готовности дойти до Европейского суда по правам человека в случае отклонения жалобы в Украине.