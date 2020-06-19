Дело Порошенко: замглавы МИД Божок просит отстранить его от должности
Замминистра иностранных дел Егор Божок просит временно отстранить его от должности. Причина – расследование дела против Петр Порошенко, в котором он тоже фигурирует.
Божок заявил, что просит об отстранении, чтобы дипломатический статус не мешал следствию. Об этом он сообщил в твиттере.
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Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко",
– написал Божок.
И добавил, чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" он решил попросить об отстранении сам.
Дело Петра Порошенко: основное
- Оно касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Его считают незаконным, а Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированного Крыма.
- Семочко работал в СБУ еще до аннексии Крыма. Он был одним из только 13% работников СБУ в Крыму, оставшихся верными присяге.
- Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко. После чего тот попытался восстановиться в должности через суд.
- Журналисты считают, что Порошенко сознательно допустил нарушение, чтобы дать генерал-майору возможность через суд вернуться на работу.