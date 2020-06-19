Замминистра иностранных дел Егор Божок просит временно отстранить его от должности. Причина – расследование дела против Петр Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

Божок заявил, что просит об отстранении, чтобы дипломатический статус не мешал следствию. Об этом он сообщил в твиттере.

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Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко",

– написал Божок.

И добавил, чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания" он решил попросить об отстранении сам.

Обратите внимание! По данным следствия, Порошенко летом 2018 года склонил Божко, который был главой Службы внешней разведки, назначить Сергея Семочко заместителем председателя СВР. Следствие считает, что Божок назначил его на основании якобы незаконного указа пятого президента.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

Дело Петра Порошенко: основное