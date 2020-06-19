Справа Порошенка: заступник голови МЗС Божок просить відсторонити його з посади
Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його з посади. Причина – розслідування справи проти Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.
Божок заявив, що просить про відсторонення, аби дипломатичний статус не заважав слідству. Про це він повідомив у твіттері.
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Генпрокурорка Венедиктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови у справі проти Порошенка",
– написав Божок.
Та додав, щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" він вирішив попросити про відсторонення сам.
Справа Петра Порошенка: основне
- Вона стосується призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Його вважають незаконним, а Семочка звинувачують у веденні бізнесу на території окупованого Криму.
- Семочко працював у СБУ ще до анексії Криму. Він був одним з лише 13% працівників СБУ в Криму, що залишилися вірними присязі.
- Порошенко у квітні 2019 року звільнив Семочка. Після чого той спробував поновитися на посаді через суд.
- Журналісти вважають, що Порошенко свідомо допустив порушення, аби дати генерал-майору можливість через суд повернутися на роботу.