Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його з посади. Причина – розслідування справи проти Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Божок заявив, що просить про відсторонення, аби дипломатичний статус не заважав слідству. Про це він повідомив у твіттері.

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Генпрокурорка Венедиктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови у справі проти Порошенка",

– написав Божок.

Та додав, щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" він вирішив попросити про відсторонення сам.

Зверніть увагу! За даними слідства, Порошенко влітку 2018 року схилив Божка, який був головою Служби зовнішньої розвідки, призначити Сергія Семочка заступником голови СЗР. Слідство вважає, що Божок призначив його на підставі начебто незаконного указу п’ятого президента.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

Справа Петра Порошенка: основне