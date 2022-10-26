Громкое дело "Роттердам+": подозрение объявили еще 15 причастным к хищению 20 миллиардов

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 15 причастным к введению формулы "Роттердам+", из-за которой в 2018-2019 годах потребители электроэнергии переплатили более 20 миллиардов гривен.

Среди новых фигурантов дела бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний.

Ранее Руководитель САП отменил закрытие дела "Роттердам+"

В списке:

двое бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

шесть бывших членов комиссии;

трое действующих членов комиссии;

один действующий и один бывший работник комиссии;

одно действующее и одно бывшее должностное лицо группы частных теплогенерирующих компаний.

В чем их подозревают

По версии следствия, шесть из этих лиц, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения за злоупотребление властью или служебным положением.

Действия членов НКРЭКУ, которые не голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", не разобравшись, квалифицировали как служебную халатность.

Это второй этап масштабного расследования антикоррупционных органов. Расследование первого – по незаконной переплате более 19 миллиардов гривен – завершили в сентябре 2022 года.

Что такое "Роттердам+" Это формула, определяющая стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией. Стоимость угля, используемого для ТЭС, зависела от цены на уголь в порту города Роттердам, Нидерланды. К этой цене прибавляли стоимость транспортировки угля. В то же время, львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий. То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыль.

Расследование дела: главное

8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам. Среди них глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк. Следствие считает, что именно он в сговоре с другими лицами создали условия для искусственного роста цены электроэнергии.

В августе 2020 года САП закрыла дело якобы из-за отсутствия достоверных доказательств. И суд признал законность этого решения.

Отметим, что старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

В ноябре 2020 года расследование дела "Роттердам+" было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

5 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз.

Как уже отмечалось выше, 22 сентября НАБУ и САП завершили расследование первого этапа по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Согласно расследованию, больше всего доходов от такой формулы получал Ринат Ахметов — его компания ДТЭК была монополистом на рынке и имеет больше ТЭС в стране.

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